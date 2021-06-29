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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: التنسيق مع الاستعلامات لتسليم المراسلين الأجانب إصدارات الفكر الوسطي المستنير

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة تقوم من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بتسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة ضمن مشروع هدفه تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطي الإسلامي.


وقال وزير الأوقاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يتم تسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة والتي تتضمن أقراصا مدمجة و"فلاشات" ومطبوعات ورقية، بلغات مختلفة منها: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والروسية واليابانية والإسبانية والألمانية.

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وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة قامت بتسليم إصداراتها إلى المراسلين الأجانب بعد نجاح التجربة الأولى وزيادة طلبات المراسلين الأجانب لهذه المطبوعات، لافتًا إلى أنه جرى توزيع وإرسال تلك الإصدارات المترجمة إلى السفارات الأجنبية داخل مصر والمكاتب الإعلامية التابعة للهيئة في الخارج.

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة المراسلين الأجانب المفاهيم المغلوطة الإسلام نشر الفكر الوسطي الإسلامي

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