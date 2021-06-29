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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى الذكرى السادسة لاغتياله.. مروة هشام بركات توجه رسالة مؤثرة لوالدها الشهيد

المستشار الشهيد /
المستشار الشهيد / هشام بركات

دونت المستشارة مروة هشام بركات عبر حسابها الشخصي فيس بوك رسالة مؤثرة فى الذكرى السادسة لاغتيال ايادي الإرهاب لوالدها البطل النائب العام السابق المستشار هشام بركات نهار شهر رمضان الكريم عقب نزوله من منزله بمصر الجديدة فى طريقه إلى مقر عمله .

 

وجاء نص رسالة نجله الشهيد كالاتي :

29 يونيو 2021 الذكرى السادسة 

رسالتى إلى حبيبي / أبي 

لم أكن أريد أن أستعمل كلمة "حبيبي " بل أردت أن أستعمل كلمة أخرى، كلمة أقرب إلى الحقيقة وإلى شعوري نحوكِ وهي" العشق "

حنيني الجارف لك لم يترك لى الاختيار فقد أصبحت أنت رمزًا لكل ما أحبه في وطني

العيش بدون أب أمر ثقيل جدًا، أثقل من أن يتحمله قلبي.

رحيل من نحب يشبه الطوفان غير أنك لم تلحق بسفينة نوح

اتذكر نصيحتك لي في ذات اليوم منذ ٦ سنوات  قبل ان اعتلي منصة القضاء وقد جاء منها " أنا أحبك واعشقك ، ولكنّي لا أريد منكِ أن تفني كيانك فى كيانى ولا فى كيان أي إنسان. ولا أريد لك أن تستمدى ثقتك فى نفسك وفى الحياة مني أو من أي أنسان. أريد لك كيانك الخاص المستقل، والثقة التى تنبعث من النفس لا من الآخرين.

وإذ ذاك عندما يتحقق لكى هذا لن يستطيع أحد أن يحطمك، لا عدم وجودى في الدنيا ولا أي مخلوق. إذ ذاك فقط تستطيعين أن تلطمي من يلطمك وتستأنفى المسير.

وإذ ذاك فيزدهر كيانك وينمو ويتجدد ،انطلقي يا حبيبتي، صِلِي كيانك فقط بالأرض الطيبة أرضنا، بالشعب الطيب شعبنا وستجدين حبًا كبيرًا، حبًا جميلًا، حبًا لا يستطيع أحد أن يسلبك إياه، حبًا تجدين دائمًا صداه يتردد فى الأذن، وينعكس فى القلب، ويكبر به الإنسان ويشتد: حب الوطن وحب الشعب.

وفى الطريق ستجدينني يا حبيبتي ، أنتظرك، لأنى أثق بك، وأثق في قدرتك على الانطلاق وإثبات الذات .

ولذلك لقد  تعلمت ثم تعلمت منك يا حبيبي وها أنا الان أسير في الطريق بكل قوة .. تعلمت منك  أنني إذا أردت شيئًا بشدة، وأن أصل إلى بر القلوب فعليّ أن أنفق مما أحب ؛ ليس مال فقط، وإنما بذل من النفس وعطاء ومحبة اتباعًا لقوله تعالى " لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. " .

فمتى أردت أن يستجاب ليّ في أمر ما كنت أتطلع لمن هم في حاجة إلى نفس الأمر فابذل لهم في الدعاء خفية، وإذا أردت التقرب من الله أنفقت مما أحب بالأكثر. أو كما كنت تقول لي يا حبيبتي علينا أن نجعل خبيئة بيننا وبين الله لا يعرفها أحد سوانا.

اليوم مر على غيابك ٦ سنوات. ٦ سنوات أكلت الأخضر واليابس من قلبي وعمري. ٦سنوات من الحزن والوجع والتيه. ٦سنوات فقدت فيهم كل ما أعرفه عن نفسي وتحولت لنسخة أخرى أحاول التعرف عليها من جديد !

اليوم أقول لك أنني أحبك جدًا، وأعلم يقينًا أن الحب لا يمنع شخص من الرحيل، لكننى أحبك رغم كل شيء وعلى كل حال. حتى وإن لم أملك لك سوى حبي وعدة رسائل، تُكتب على أمل وصولها إليك.

ولأني مؤمنة جدا أن المحبة كلها دعاء، وأنى لا أملك من الأمر شيئًا.

فأنا هكون ممتنة حد السماء وشاكرة جدًا لكل شخص  هيشوف رسالتي لوالدى  يدعي للشهيد الصائم  " هشام بركات  " بكل ما هو خير .

من كان لنا في قلبه شيئًا من الود والحب فليدعوا " له"

لروحك ولقلبك اللي زي نور الفجر السلام.

لا أوحش الله لك مسكن يا هشام .. لا أوحش الله لك مسكن.

#بنت_البطل

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الذكرى السادسة مروة هشام بركات رسالة مؤثرة المستشارة مروة هشام بركات الإرهاب شهر رمضان الكريم

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