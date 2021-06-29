مدير مركز أورام كفر الشيخ يوضح تفاصيل الانتهاء منه والخدمات المقدمة

قال الدكتور ياسر عمارة ، مدير مركز أورام كفر الشيخ ، إن نسبة الأورام بالمحافظة أصبحت كبيرة ، وهو ما يشكل عبء على أبناء كفر الشيخ ، للحاجة للسفر إلى القاهرة أو المحافظات المجاورة مرات متكررة ، معقبة : " حالات الأورام تكون مريضة بشدة وتعاني من ظروف مادية أيضا " .

وتابع الدكتور ياسر عمار ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى والفضائية المصرية ، أن المركز يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، وهو أكبر مرك أورام يتبع وزارة الصحة ، ويمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى ، ويجمع جميع الخدمات الخاصة بمرضى الأورام ، بمركز واحد ، مؤكدا أن المركز يخدم أبناء المحافظات المجاورة أيضا .

وأكمل مدير مركز أورام كفر الشيخ، أن التجهيات الإنشائية أنتهت بالكامل ، وجاري العمل على الأنتهاء من التجهيزات الطبية ، وتجهيزات القوى البشرية ، وذلك وفقا لتعلميات القادة السياسية بإنهاء التجهيز بالكامل قبل الافتتاح .

ولفت " عمارة ، إلى أن سيتسية الدولة موجهة للقضاء على قوائم الانتظار ، والتسجيل للمواطنين سيتم من خلال التأمين الصحي الشامل ، وتحويل جميع القوائم المنتظر لمستشفيات مجاورة أخرى .

وأوضح أن معايير اختيار القوى البشرية ، يتم من خلال لقاءت موسعة مع وزيرة الصحة ، وبالتعاون مع الزمالة المصرية ، للتدريب المهني الجيد ، وكيفية التعامل مع المرضى .

أصحاب مبادرة"أنت مش لوحدك كلنا جنبك"في زيارة لـ مرضى مركز أسوان للأورام

قالت الفنانة التشكيلية مها جميل، إن مدير مركز أسوان للأورام شخص متعاون ويحب المرضى كثيرا وكان دائما يتواصل معهم لعمل فكرة تشعر المرضى بالاطمئنان ووجود الأشخاص بجانبهم، ثم توصلوا لمبادرة “أنت مش لوحدك كلنا جنبك "و التى يقومون من خلالها بالرسم على جدران المستشفى لتغيير المزاج العام للمريض.

وأضافت "جميل" خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج “صباحك مصري “المذاع عبر فضائية “mbc مصر"، أنهم قاموا بزيارة مركز أسوان للأورام لمعرفة المكان المناسب للمرضى الذى يستطيعون استقبال الزائرين فيه.

من جانبه، أوضح الفنان على عبد الفتاح، أن العمل على هذه المبادرة بدأ فى شهر رمضان الماضى وتوقف لفترة ثم عادوا للعمل، مضيفا أنهم يعملون الآن فى آخر جدارية لإشعار المرضى بالراحة النفسية .

وأكد عبد الفتاح ، أنهم اختاروا ثلاثة أماكن رئيسية فى المستشفى، التى يتردد عليها المرضى كثيرا منوها الى وجود رسومات فى مدخل المستشفى إضافة إلى وجود المزيد من الرسومات فى أماكن مختلفة فى المستشفى.