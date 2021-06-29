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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيجابي جدا.. تعليق أستاذ أقتصاد على مراجعة النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي

الدكتور على الإدريسي
الدكتور على الإدريسي

قال الدكتور علي الإدريسي ، أستاذ الاقتصاد ، تعليقا على إعلان صندوق النقد الدولى عن المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، إن المراجعة الخاصة بالصندوق تمت أمس ، وجاءت إيجابية جدا ، بخصوص الوضع الاقتصادي المصري، مع شرح قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

 

وأضاف الدكتور علي الإدريسي ، خلال مداخلة عبر الفيديو ، لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى والفضائية المصرية ، أن الثقة والكفاءة التي منحها صندوق النقد الدولى للإقتصاد المصري ، غير معتادة على باقي الاقتصاديات، معقبا أنها إشادة في محلها وتدل على الجدية في الإصلاحات الاقتصادية.

 

وأشار " الإدريسي " إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري كان هو الأقوى ، بالمقارنة ببرامج الإصلاحات الإقتصادية الأخرى في العالم.

 

ولفت إلى أن القرارات المبكرة والصحيحة التي اتخذتها مصر ، في بداية أزمة كورونا ، والمرونة التي تعامل بها الجهاز المصرفي مع الصدمات ساهمت إلى حد كبير في تلافي الدخول في أزمات كبرى والحصول على تقييم جيد من صندوق النقد الدولى .

 

وأشار إلى أن سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات يدل على الاستقرار، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قوة الاقتصاد المصري ، والسياسيات الاقتصادية المرنة.

 

عودة رسوم السحب من ATM
 

على جانب أخر قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن قرارات اقتصادية هامة ينتهي تطبيقها في يونيو بينها عودة رسوم السحب من ATM، مضيفا أن  البنك المركزي كان له دور مهم في بداية جائحة كورونا مارس العام الماضي بعدة قرارات في غاية الأهمية وتسهيلات.
 

وأضاف الإدريسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، إن تقليل التعامل بالكاش كان في غاية الأهمية في التعامل مع جائحة كورونا وفي نفس الوقت لها أهمية اقتصادية، مؤكدا أنه مع بداية يوليو سيتم التطبيق للقرارات الجديدة.
 

وأكد الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أن الدولة قدمت عدة إجراءات من شأنها التعامل مع جائحة كورونا وأصدر البنك المركزي حزمة قرارات في غاية الأهمية في هذا الصدد.

وتابع الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أن التوسع في عمليات الشمول المالي بدأت في مصر ما قبل جائحة كورونا وهى مهمة وأضافت كثير للاقتصاد المصري.

 

في سياق متصل تعتزم البنوك العاملة في السوق المحلية، فرض رسوم على سحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي ATM اعتبارًا من يونيو المقبل، إلى جانب رسوم أخرى حال الاستعلام عن الرصيد، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري لتمديد مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى، وتتراوح رسوم السحب من 3 لـ10 جنيهات على كل عملية ووفقا لكل بنك، ومن 1.5 جنيه لـ6 جنيهات للاستعلام على الرصيد عن كل عملية.

ويتم فرض رسوم على إصدار المحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين، وعلى عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وعمليات السحب النقدي لأصحاب بطاقات صرف المعاشات، وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
 

صندوق النقد الدولى اخبار التوك شو برامج الإصلاح الإقتصادي النقد الدولي كورونا

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