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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يشارك جمهوره صورا من عطلته الصيفية

صدى البلد

نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى  “إنستجرام”.

 

وظهر رامي جمال على الشاطئ أثناء قضاء عطلته الصيفية، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.

رامي جمال يشارك جمهوره بصورة من إجارته الصيفية .. شاهد

بعد فيديو البهاق .. رامي جمال يشارك جمهوره صورا جديدة

وحرص الفنان رامي جمال، على نشر صور جديدة من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وذلك بعد نشره فيديو له تحدث من خلاله عن البهاق.

 

ونشر رامي جمال صورا بصحبة كلبته وعلق عليها قائلاً: “ليكسي الحب أرق منها مفيش”.

 

وعلق رامي جمال قائلاً: "مساء الخير أنا النهارده هعمل فيديو لأول مرة اتكلم عن البهاق وأرد على كمية الأسئلة اللي بتجيلي من رجالة وبنات وأمهات وأتمنى يفيدكم، وربنا يشفي الجميع".

 

وطرح المطرب رامي جمال أغنية سينجل جديدة بعنوان "دقيقة واحدة" وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

والأغنية من ألحان ياسر أنور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم. 
 

وكان قدم رامي جمال تتر مسلسل “بين السماء والأرض” والذي عرض في النصف الأول من رمضان الحالي ضمن منافسه شرسة.

 

والتتر  من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.
 

“بين السما والأرض” إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي.

 

ووجه المطرب رامى جمال رسالة للهضبة عمرو دياب عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر”، مشيدا بتاريخ عمرو دياب.

 

وكتب رامى جمال: "‏مع كل يوم في الشغلانه الصعبة دي والطموح الأصعب بشوف الهضبة عمرو دياب المعادلة المستحيلة إنك تستمر وتجدد وتنجح ويتغير عليك أجيال وأذواق موسيقية وتفضل الأول والعلامة الفارقة، بجد مجهود يحترم وذكاء يستحق النجاح، اللهم ارزقنا النجاح والاختلاف والقبول".

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