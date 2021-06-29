عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"من يحرقن الليل" يحصل على تنويه خاص في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي

صدى البلد

في منافسة مع 300 فيلم آخر من مختلف أنحاء العالم، حصل فيلم مَن يحرقن الليل للمخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري على تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، والذي يعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة.

 

وكان من يحرقن الليل قد شارك مؤخرا في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، وحصل على تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، بجانب مشاركته مؤخرًا في احتفالية ليالي السينما السعودية التي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافتها على مدى يومين في موڤي سينما مول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو 2021، كما تم عرضه ضمن برنامج يضم أفلامًا سعودية معاصرة بحضور طاقم العمل المخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري.

البحر الأحمر السينمائي الدولي.. عرض أول لفيلم "من يحرقن الليل" بجدة

وفاة والدة السيناريست مجدي صابر.. تعرف على موعد الجنازة

ويتتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين الاكتشاف أنفسهن وبعضهن البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهن قط.


الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، إنتاج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط.

المنتجة جواهر العامري،  مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية انتجت الفيلم القصير "مَن يحرقن الليل" ، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية من أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 ليحصل على تنويه خاص، يجانب مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بتورنتو، ومن أحدث أعمالها كمخرجة فيلم مجالسة الكون، وهو جزء من الفيلم الأنثالوجي الطويل والذي تم إخراجه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما عملت أيضًا كمديرة إنتاج في الفيلم الطويل "أربعون عامًا وليلة" والذي شارك في مهرجان مالمو للفيلم العربي عام 2021، كما شاركت مرخرًا في إنتاج أولى أعمالها المصرية، وتعمل لأول مرة كمخرجة وكاتبة لفيلمها الطويل عزيزُ هالة الذي تم قبوله في معمل مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع Torino film lab، وتشارك جواهر حاليًا ككاتبة في مسلسل تلفزيوني سعودي لقناة SBC.

سارة مسفر هي مخرجة سعودية حاصلة على البكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة عفت في المملكة العربية السعودية. بدأت مسيرتها بتولّي مهامات مختلفة في أفلام قصيرة وطويلة اختير بعضها ليُعرض في مهرجانات محلية وعالمية. كتبت واخرجت سارة فيلمها القصير الأول "بلكونة" عام 2018 تلاه كتابتها وإنتاجها "قوارير الباب الثالث" (2019) وهو فيلم قصير ضمن فيلم روائي طويل. في عام 2020 كتبت واخرجت "الضباح" فيلم قصير ضمن الفيلم الأنثالوجي الطويل بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ثم كتبت وأخرجت فيلمها "من يحرقن الليل" الحاصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تنويه خاص سارة مسفر جواهر العامري لجنة الحكام من يحرقن الليل مهرجان بالم سبرينجز السينمائي

ترشيحاتنا

لبنان ..إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر إلى السعودية

عوض تاج الدين: ذروة الموجة الثالثة انتهت والمستشفيات في مرحلة استرخاء عملي

ضحية الأهلي.. قرار جديد من إدارة الترجي بشأن مستقبل معين الشعباني

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال ساعات

بدء تسليم 792 شقة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالعاشر من رمضان

ضربة ساحقة لـ جيش إثيوبيا.. ماذا حدث لـ أبي أحمد في تيجراي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هجيب حق شيرين.. والد حسام حبيب يواجه الحبس والغرامة بعد تسجيله الأخير

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

تعرف على أسعار الذهب في مصر.. فيديو

طليقة رجل أعمال تتسلل لمنزله وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة|فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقات نت و3 آلاف جنيه مكافأة تلقي لقاح كورونا في هذا البلد

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

فيديو

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ