"من يحرقن الليل" يحصل على تنويه خاص في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي

في منافسة مع 300 فيلم آخر من مختلف أنحاء العالم، حصل فيلم مَن يحرقن الليل للمخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري على تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، والذي يعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة.

وكان من يحرقن الليل قد شارك مؤخرا في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، وحصل على تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، بجانب مشاركته مؤخرًا في احتفالية ليالي السينما السعودية التي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافتها على مدى يومين في موڤي سينما مول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو 2021، كما تم عرضه ضمن برنامج يضم أفلامًا سعودية معاصرة بحضور طاقم العمل المخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري.

ويتتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين الاكتشاف أنفسهن وبعضهن البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهن قط.



الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، إنتاج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط.

المنتجة جواهر العامري، مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية انتجت الفيلم القصير "مَن يحرقن الليل" ، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية من أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 ليحصل على تنويه خاص، يجانب مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بتورنتو، ومن أحدث أعمالها كمخرجة فيلم مجالسة الكون، وهو جزء من الفيلم الأنثالوجي الطويل والذي تم إخراجه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما عملت أيضًا كمديرة إنتاج في الفيلم الطويل "أربعون عامًا وليلة" والذي شارك في مهرجان مالمو للفيلم العربي عام 2021، كما شاركت مرخرًا في إنتاج أولى أعمالها المصرية، وتعمل لأول مرة كمخرجة وكاتبة لفيلمها الطويل عزيزُ هالة الذي تم قبوله في معمل مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع Torino film lab، وتشارك جواهر حاليًا ككاتبة في مسلسل تلفزيوني سعودي لقناة SBC.

سارة مسفر هي مخرجة سعودية حاصلة على البكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة عفت في المملكة العربية السعودية. بدأت مسيرتها بتولّي مهامات مختلفة في أفلام قصيرة وطويلة اختير بعضها ليُعرض في مهرجانات محلية وعالمية. كتبت واخرجت سارة فيلمها القصير الأول "بلكونة" عام 2018 تلاه كتابتها وإنتاجها "قوارير الباب الثالث" (2019) وهو فيلم قصير ضمن فيلم روائي طويل. في عام 2020 كتبت واخرجت "الضباح" فيلم قصير ضمن الفيلم الأنثالوجي الطويل بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ثم كتبت وأخرجت فيلمها "من يحرقن الليل" الحاصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.