مصر للطيران تعلن زيادة تشغيل رحلاتها من القاهرة إلى إسطنبول .. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مصر للطيران عن زيادة تردداتها بين القاهرة وإسطنبول لتصل إلى 3 رحلات يوميًا (بإجمالي 21 رحلة أسبوعية) وذلك اعتبارا من 2 يوليو 2021.

يأتى ذلك في ضوء اهتمام مصر للطيران بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم،

وستقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وإسطنبول بطراز الإيرباص A320 Neo وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ 16 مقعد بدرجة رجال الأعمال و 126 مقعد بالدرجة السياحية.

وكذلك فإن طائرة مصر للطيران، مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت Wi-Fi.

وكذلك من المقرر أن تُسير مصر للطيران، واحدة من رحلاتها اليومية بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت Wi-Fi وخدمات الـ Audio/Video Streaming ويمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.