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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة : الدولة المصرية استعادت هيبتها عقب ثورة 30 يونيو

وزير الزراعة
وزير الزراعة

 أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية استعادت هيبتها الدولية والإقليمية عقب ثورة 30 يونيو، إثر خروج الملايين الذين فوضوا قائدا عظيما، حيث طالبوه بتصحيح المسار وتحقيق التنمية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والدولية. 

وقال وزير الزراعة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أيقن حرج المرحلة التي كانت تمر بها مصر، واستطاع بدعم الشعب أن ينهض بالبلاد وإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي كانت تواجه مختلف القطاعات.

وأضاف "أنه وبعد ثمانية أعوام، ها هي مصر تواصل جني ثمار رؤيتها الصائبة، عبر إصلاحات متعددة المحاور استهدفت تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة، أضحت مثار فخر لكل مصري ومصرية".

وأكد القصير أنه يجب علينا الاعتزاز خلال الاحتفال هذه الأيام بالذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة المجيدة التي برهنت مجددا على أن الشعب المصري عصي على المساعي اليائسة لطمس هويته الوطنية، أو النيل من ركائز حضارته الممتدة عبر التاريخ.

كانت وزارة الزراعة قد أكدت في أحدث تقاريرها ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.5 مليون طن، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 9 يونيو 2021، فضلا عن فتح أكثر من 20 سوقا عالميا أمام المنتجات الزراعية المصرية وأهمها السوق الياباني والاسترالي وأسواق أخرى في دول أفريقيا وآسيا.
 

وزير الزراعة ثورة 30 يونيو السيد القصير الدولة المصرية 30 يونيو

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