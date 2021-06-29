رغم اعتراض روسيا.. مناورات عسكرية "ضخمة" في البحر الأسود| شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا بعنوان "روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات عسكرية للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود".

وستبدأ أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات ومناورات عسكرية تشارك فيها 30 دولة في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا، الاثنين، على الرغم من دعوات روسيا لإلغائها.

وتأتي تدريبات "نسيم البحر 2021" في أعقاب تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

ورفضت بريطانيا الرواية الروسية للأحداث.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 وقالت إنها أرض روسية، لكن القرم معترف بها دوليا باعتبارها جزءا من أوكرانيا.

وبعد مناورات عسكرية، دعت السفارة الروسية في واشنطن الأسبوع الماضي لإلغاء تلك المناورات العسكرية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد، إذا تطلب الأمر، لحماية أمنها الوطني.