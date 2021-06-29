عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم اعتراض روسيا.. مناورات عسكرية "ضخمة" في البحر الأسود| شاهد

البحر الاسود
البحر الاسود

عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا بعنوان "روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات عسكرية للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود".

وستبدأ أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات ومناورات عسكرية تشارك فيها 30 دولة في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا، الاثنين، على الرغم من دعوات روسيا لإلغائها.

وتأتي تدريبات "نسيم البحر 2021" في أعقاب تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم. 

ورفضت بريطانيا الرواية الروسية للأحداث.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 وقالت إنها أرض روسية، لكن القرم معترف بها دوليا باعتبارها جزءا من أوكرانيا.

وبعد مناورات عسكرية، دعت السفارة الروسية في واشنطن الأسبوع الماضي لإلغاء تلك المناورات العسكرية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد، إذا تطلب الأمر، لحماية أمنها الوطني.

مناورات عسكرية تدريبات عسكرية الولايات المتحدة البحر المتوسط شمال الأطلسي

ترشيحاتنا

لبنان ..إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر إلى السعودية

عوض تاج الدين: ذروة الموجة الثالثة انتهت والمستشفيات في مرحلة استرخاء عملي

ضحية الأهلي.. قرار جديد من إدارة الترجي بشأن مستقبل معين الشعباني

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال ساعات

بدء تسليم 792 شقة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالعاشر من رمضان

ضربة ساحقة لـ جيش إثيوبيا.. ماذا حدث لـ أبي أحمد في تيجراي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هجيب حق شيرين.. والد حسام حبيب يواجه الحبس والغرامة بعد تسجيله الأخير

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

تعرف على أسعار الذهب في مصر.. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقات نت و3 آلاف جنيه مكافأة تلقي لقاح كورونا في هذا البلد

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

فيديو

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ