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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في ليلة تألقه.. إنجاز فريد لـ ميسي مع الأرجنتين

ليونيل ميسي قائد
ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين

حقق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إنجازا فريدا، بعد مشاركته مع التانجو، أمام بوليفيا، في المباراة التي أقيمت، في الثانية من فجر، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "أرينا بانتانال"، في مدينة كويابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بـ بطولة كوبا أمريكا 2021، وانتهت بفوز الأرجنتين بأربعة  أهداف مقابل هدف.

 

ووصل ميسي إلى إلى 148 مباراة، بقميص منتخب الأرجنتين، ليصبح الأكثر مشاركة بقميص منتخب التانجو على مر التاريخ، متخطيا خافيير ماسكيرانو قائد الأرجنتين السابق، صاحب الـ 147 مشاركة دولية.

 

وتألق ميسي رفقة منتخب الأرجنتين، أمام بوليفيا، حيث سجل هدفين، وصنع آخر، ليرفع رصيده إلى 75 هدفا، رفقة منتخب التانجو.

 

 الأرجنتين ضد بوليفيا:

 

تقدم منتخب الأرجنتين عن طريق جوميز في الدقيقة 6 من زمن المباراة، وأضاف ميسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33.

 

وسجل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 42، بينما سجل الهدف الرابع لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65 من عمر اللقاء .

 

بينما سجل هدف منتخب بوليفيا الوحيد إروين سافيدرا في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

 

وبهذا الفوز يحتل منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا، برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

 

موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور :


يلعب منتخب الأرجنتين ضد الإكوادور يوم الأحد 4 يوليو في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا.

 

 وتذاع  مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور، عبر قناة beIN Sports HD 5 Max

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