جنرال موتورز تعين مدير تسويق جديد لـ منطقة الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة جنرال موتورز الشرق الأوسط تعيين شارون نيشي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للتسويق لدى علامتي شيفروليه و جي إم سي التجاريتين التابعتين للمجموعة، ابتداءً من 1 يوليو القادم .

تصريحات رسمية

و قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط : "يسعدنا الترحيب بشارون نيشي في الشرق الأوسط ، فهي تتمتّع بخبرة دولية واسعة جداً مع جنرال موتورز وقد كسبت مهارات بارزة في مجالات التسويق والمبيعات والقيادة حول العالم، وأنا واثق أنها ستكون إضافة قيّمة جداً لمنطقتنا ".

وأضاف لؤي الشرفاء :" فشركة جنرال موتورز تغير وجه قطاع السيارات مع ريادتنا لبرنامج التنقّل المستقبلي، وتحت قيادة نيشي، سنستمر بتعزيز المكانة الأسطورية لعلامتي شيفروليه و جي إم سي في المنطقة، بينما في الوقت ذاته نضمن زيادة حماسة العملاء تجاه المستقبل الكهربائي بالكامل وأن يكونوا مهيئين فعلا للانخراط فيه ".

و قالت شارون نيشي: " يتطور قطاع السيارات بشكل سريع جداً، و جنرال موتورز تحتل موقعا رياديا ضمن هذا التحول، كما إن الشرق الأوسط يُعتبَر منطقة حيوية بالنسبة إلى جنرال موتورز، وسوف يلعب دوراً رئيسياً في الثورة التي يشهدها قطاع أعمالنا ".

وأضافت شارون نيشي : " لذا، لا يمكن أن أكون أكثر حماسة مما أنا عليه الآن للانضمام إلى الفريق المميز في هذه المنطقة التي يتبنى فيها العملاء مبكراً أحدث التقنيات والابتكارات المتطوّرة، وأنا أتطلع لمباشرة العمل مع الفريق الإقليمي والوكلاء الإقليميين للارتقاء بأعمال جنرال موتورز إلى مستويات أعلى والتفاعل مع عملائنا وتعزيز مستويات سعادتهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وذلك ضمن مجمل التجربة، أكان داخل مركباتنا أم خارجها " .

وكانت شارون نيشي قد انطلقت في مسيرتها المهنية بالعمل مع جنرال موتورز في كندا سنة 1987، و شغلت العديد من المناصب القيادية بمجالي المبيعات والتسويق، وتشمل الوظائف السابقة التي تولّتها منصب الرئيس الإقليمي للمبيعات والتسويق لدى جنرال موتورز في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، والرئيس الإقليمي للتسويق لدى عمليات جنرال موتورز الدولية، والمدير العام لدى شيفروليه في الصين .