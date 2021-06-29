عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تعين مدير تسويق جديد لـ منطقة الشرق الأوسط

السيدة شارون نيشي
السيدة شارون نيشي

أعلنت مجموعة جنرال موتورز الشرق الأوسط تعيين  شارون نيشي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للتسويق لدى علامتي شيفروليه و جي إم سي التجاريتين التابعتين للمجموعة، ابتداءً من 1 يوليو القادم . 

 

تصريحات رسمية 

 

و قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط : "يسعدنا الترحيب بشارون نيشي في الشرق الأوسط ، فهي تتمتّع بخبرة دولية واسعة جداً مع جنرال موتورز وقد كسبت مهارات بارزة في مجالات التسويق والمبيعات والقيادة حول العالم، وأنا واثق أنها ستكون إضافة قيّمة جداً لمنطقتنا ".

 

وأضاف لؤي الشرفاء :" فشركة جنرال موتورز تغير وجه قطاع السيارات مع ريادتنا لبرنامج التنقّل المستقبلي، وتحت قيادة نيشي، سنستمر بتعزيز المكانة الأسطورية لعلامتي شيفروليه و جي إم سي في المنطقة، بينما في الوقت ذاته نضمن زيادة حماسة العملاء تجاه المستقبل الكهربائي بالكامل وأن يكونوا مهيئين فعلا للانخراط فيه ".

 

و قالت شارون نيشي: " يتطور قطاع السيارات بشكل سريع جداً، و جنرال موتورز تحتل موقعا رياديا ضمن هذا التحول، كما إن الشرق الأوسط يُعتبَر منطقة حيوية بالنسبة إلى جنرال موتورز، وسوف يلعب دوراً رئيسياً في الثورة التي يشهدها قطاع أعمالنا ".

 

وأضافت شارون نيشي : " لذا، لا يمكن أن أكون أكثر حماسة مما أنا عليه الآن للانضمام إلى الفريق المميز في هذه المنطقة التي يتبنى فيها العملاء مبكراً أحدث التقنيات والابتكارات المتطوّرة، وأنا أتطلع لمباشرة العمل مع الفريق الإقليمي والوكلاء الإقليميين للارتقاء بأعمال جنرال موتورز إلى مستويات أعلى والتفاعل مع عملائنا وتعزيز مستويات سعادتهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وذلك ضمن مجمل التجربة، أكان داخل مركباتنا أم خارجها " .

 

وكانت شارون نيشي قد انطلقت في مسيرتها المهنية بالعمل مع جنرال موتورز في كندا سنة 1987، و شغلت العديد من المناصب القيادية بمجالي المبيعات والتسويق، وتشمل الوظائف السابقة التي تولّتها منصب الرئيس الإقليمي للمبيعات والتسويق لدى جنرال موتورز في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، والرئيس الإقليمي للتسويق لدى عمليات جنرال موتورز الدولية، والمدير العام لدى شيفروليه في الصين .

جنرال موتورز الشرق الاوسط شارون نيشي شيفروليه جي إم سي

موضوعات متعلقة

الوصول للمستوى 5 .. جنرال موتورز تتعاون مع كروز فى تقنيات القيادة الذاتية 

رسم تخطيطى جديد لسيارة SUV مستقبلية من جنرال موتورز

جنرال موتورز تنافس خرائط جوجل وتطرح Maps Plus

سيارة كهربائية صغيرة .. جديد من جنرال موتورز بالصين

بعد إعادة همر للحياة.. جنرال موتورز ستصنع سيلفرادو كهربائية

ترشيحاتنا

وزير النقل يوجه قيادات السكة الحديد بوضع حلول لـ تأخيرات القطارات

اتحاد الكرة ينفي توقيع أي عقوبات من FIFA بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تنشر نصائح للمزارعين

البورصة تتراجع 1.6% تحت ضغط من مبيعات الأجانب

هيبقى موسمي.. تاج الدين: إعادة التطعيم بعد 9 أشهر من تلقيه

هل يُحرم الموظف الإخواني من الحصول على المعاش؟.. أحكام القانون تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

وفاة الملياردير أنسي ساويرس عن عمر يناهر 91 عاما

عوض تاج الدين: ذروة الموجة الثالثة انتهت والمستشفيات في مرحلة استرخاء عملي

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هجيب حق شيرين.. والد حسام حبيب يواجه الحبس والغرامة بعد تسجيله الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو صادم لـ سيارة بورش مهملة بعدما هجرتها صاحبتها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

خفايا إعلان المحكمة.. ماذا يقول الحكم على قاتل قائد الجيش الإثيوبي الراحل؟

باقات نت و3 آلاف جنيه مكافأة تلقي لقاح كورونا في هذا البلد

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ