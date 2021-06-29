برلمانية: تغليظ عقوبة التحرش يحمي المرأة ويقضي على الظاهرة

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن تغليظ عقوبة التحرش الجنسى والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التي لا تليق بأخلاق الشعب المصرى وتساهم فى تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية فى جميع الأماكن وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات الجديدة للقانون من شأنها أن تساهم فى تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة، خاصة وأن عقوبة التحرش الحالية الواردة في قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التي يبتغيها المشرع.

وأكدت عضو مجلس النواب، ان الهدف من التشريع القضاء على بعض الظواهر السلبية وتحقيق الاستقرار على الأرض، وذلك من خلال تشريع صارم لضمان تحقيق الهدف المنشود، وبالتالي جاءت التعديلات لمواجهة ظاهرة التحرش، التى أصبحت مشكلة خطيرة تواجه المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.

وأشارت رشاد، إلى أن جاء التعديل الأخير متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة 306 مكر ب وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.