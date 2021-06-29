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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية ل 60 موظفا بثلاث محافظات

صدى البلد

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 20 موظفا بمديرية الشئون الصحية محافظة كفر الشيخ، و 7 موظفين بديوان عام محافظة سوهاج، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.


وأوضح رئيس الجهاز ، أنه تم الموافقة ايضا على التسوية لعدد 33 موظفا بديوان عام محافظة مطروح، مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ إعادة التعيين محافظة مطروح موظفين بديوان عام محافظة سوهاج

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