تشغيل رافع مياه وخزان لضخ المياه بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بأكتوبر الجديدة

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات الإسكان والخدمات والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل وإزالة أي عقبات .



واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع رافع المياه والخزان سعة ٢٠ ألف متر مكعب، لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه المغذية لمنطقة الـ٨٠٠ فدان "مشروع الإسكان الاجتماعي"، كما تابعوا الأعمال الجارية لخط المياه قطر ١٢٠٠ مم الجاري تنفيذه كحل دائم لتغذية المدينة .



كما تفقد مسئولو الإسكان، الأعمال الجارية بمشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل نموذج غرفتين وصالة مساحة ٧٥م٢، بالإضافة لمباني المجمع الشرطي الجاري تنفيذه والمكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية هي: ) مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدني)



وشدد المهندس كمال بهجات، خلال زيارته، على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، مطالباً ببذل أقصى جهد للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة، وبكفاءة وجودة في التنفيذ .​