ثورة 30 يونيو.. إسكان النواب: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم

قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من نفق مظلم ، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لها الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه .

وأضاف " أبو زيد " أن يوم 30 يونيو سيظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية، تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ ، والتي أزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام ، وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أنقذ مصر والأمة العربية من الفوضى والدمار وأعاد لمصر هيبتها ودورها الريادي .

وتابع النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في الحافظ على مؤسسات الدولة، ومواجهة أعداء مصر في الداخل والخارج، وتخطى الحواجز والمعوقات بكل نجاح، وعادت مصر لممارسة دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والعال بالإضافة للمشروعات القومية العملاقة الضخمة التي نفذت على أرض الواقع والمدن العالمية الجديدة التي أنشائها في زمن قياسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد منارة مصر والعالم ، إلى جانب مشروعات البنية التحتية التي انتشرت في جميع قرى الجمهورية وشبكات الغاز الطبيعي والتطوير الشامل في جميع قطاعات الدولة المصرية الحديثة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ، وحفظ شعب مصر والقوات المسلحة ، والشرطة المخلصين الأوفياء .

ووجه النائب أحمد أبو زيد تحية تقدير واعزاز للأبطال شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن لحفظ أمن واستقرار البلاد والدفاع عن مقدساتها وسلامة أراضيها، وذلك بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

