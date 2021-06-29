مصر للطيران تسير اليوم 67 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 67 رحلة جوية تنقل على متنهم 548‪5 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 67 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية الي كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، الشارقة، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل.

كما تسير 12 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 548‪5 راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.