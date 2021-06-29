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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التراث العالمى

6 مواقع مهددة بالحذف من قائمة التراث العالمي ..ما هي؟ ..فيديو

مدينة ليفربول
مدينة ليفربول

عرضت فضائية العربية تقريرا بعنوان، مواقع مهددة بالحذف من قائمة التراث العالمى.. ما هى؟.


ووفقا للتقرير، تعد البندقية أو فينيسيا واحدة من أشهر المدن السياحية فى إيطاليا، التى باتت مهددة بالشطب من قائمة التراث العالمى التابعة لليونيسكو بسبب تضررها من السياحة الزائدة.


وقالت مديرة مركز التراث العالمى، إن كل شخص عليه حماية تلك المواقع لأنها فريدة ومميزة جدا ولها قيمة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التراث العالمى فى الصين لمناقشة قائمة المعالم المهددة بالحذف، والتى تم إدراجها عن قائمة الخطر الصادرة من اليونيسكو القادمة بالأسبوع الماضى.

ومن المواقع التى تواجه الشطب من القائمة إلى جانب فينيسا هم، محمية السيلوزغام وليفربول والحاجز المرجاني العظيم وبراكين كامش كاتا وأوهريد.
 

وفى نفس السياق، قال عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بوجه بحري وسيناء، إن مصر تمتلك 10 مواقع تاريخية تعد من التراث العالمي، منها 6 ممتلكات مدرجة عام 76 تشمل أهرامات الجيزة معالم النوبة ومنطقة أبو مينا والقاهرة التاريخية.

 

وأضاف عبد الرحيم ريحان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الآن” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك موقعا مسجلا عام 2002، وهو منطقة سانت كاترين، إلى جانب التراث الطبيعي الذي يشمل موقعا واحدا وهو وادى الحيتان، والتراث المادي الذي يشمل 3 ممتلكات منها السيرة الهلالية التي أدرجت عام 2008 .

 

وأوضح أن هناك ملفين جاهزين للتقديم إلى اليونسكو، لـ أديرة وادي النطرون، ودير الأنبا مكار والسريان والأنبا بيشوي.

 

وأكد أن هناك أيضا تراثا مرتبطا بالعائلة المقدسة من الأغاني والأشعار والعادات والتقاليد المرتبطة بالعائلة المقدسة في مصر، مشيرا إلى أن القائمة المؤقتة تعني أن كل دولة لها مجموعة من الممتلكات تخضع للتقييم من خلال معايير تحددها اليونسكو، بالإضافة إلى معيار الأصالة والمتانة.

أدرجت لجنة التراث العالمي بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، والذي قامت وزارة السياحة والآثار برفع الملف التمهيدي الخاص به في شهر فبراير الماضي، طبقاً للمعايير المقررة لتسجيل مواقع التراث العالمى.

وأوضح المستشار عبدالمحسن شافعي المُشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار أن الوزارة حرصت خلال الملف الذي قدمتة لليونسكو على إبراز المكانة الخاصة التي يتمتع بها المتحف كمنارة ثقافية بقلب القاهرة وشاهداً على الحضارة المصرية؛ فهو أول متحف قومى بمنطقة الشرق الأوسط يضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى كونه معلماً فريداً لعب دوراً هاماً في تثقيف ونشر الوعي الأثري لمختلف فئات المجتمع المصري، كما أن به مكتبة وأرشيف يضم وثائق وكتب نادرة في مجال علم المصريات، فهو يحظى بمكانة كبيرة كمصدر للتراث الحى.

ومن جانبها، قالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن مبنى المتحف يتفرد في كونه صرحاً معمارياً استثنائياً، ومن أوائل المباني المعمارية التي شيدت خصيصاً ليصبح متحفاً، فهو يتميز بتصميمة الفريد والإنجاز الهندسي الذي يمثله، وقد شيده المعماري الفرنسي مارسيل دورنون الذي صممه على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية،  بعد اجتيازه مسابقة عالمية من 87 تصميم، وتم وضع حجر أساس المتحف عام  1897 وتم افتتاحه في 15 نوفمبر 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

ويذكر أنه جاري حالياً تنفيذ مشروع لتطوير العرض بالمتحف المصرى بالتحرير من خلال خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى.

وبذلك ينضم المتحف الى قائمة المواقع المصرية المسجلة على القائمة التمهيدية لليونسكو والتي تضم عدداً من مواقع التراث الثقافي والطبيعي الفريدة في مصر ومنها مواقع بمحافظة المنيا ومحمية رأس محمد بجنوب سيناء ومقياس النيل بالروضة وأديرة الصحراء الغربية وقلاع سيناء الأثرية.

وسجلت مصر ٨ مواقع على قائمة التراث العالمي وهي منطقة منف وجبانتها، وطيبة وجبانتها، والنوبة، والقاهرة التاريخية، وسانت كاترين، ودير أبو مينا، ومحمية وادي الحيتان.

6 مواقع مهددة قائمة التراث العالمى فضائية العربية مواقع مهددة بالحذف التراث العالمى

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