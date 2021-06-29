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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بدء تسليم 792 شقة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالعاشر من رمضان

صدى البلد

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تنفيذ  أعمال تنسيق الموقع بمشروع  عمارات الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بحي شرق المال والأعمال بالمدينة، وجار تسليم الوحدات لمستحقيها.

 

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وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن ‏ الوحدات السكنية بالمشروع بمساحات تتراوح من 100م2 : 150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات بالمشروع لمستحقيها كاملة التشطيب، وكذا أعمال تنسيق الموقع .

 

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم البدء في تسليم 792 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط،  بالمرحلة الثانية للفائزين بها بمنطقة شرق المال والأعمال بمدينة العاشر من رمضان، مضيفاً  أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع (العاشر من رمضان) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بخطاب البنك،  لمعاينة واستلام الوحدة، فى الموعد المحدد له.
 

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رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان العاشر من رمضان دار مصر عمارات الإسكان المتوسط مشروع عمارات الإسكان المتوسط

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