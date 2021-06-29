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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : ثورة 30 يونيو ستظل محفورة فى قلوب وعقول كل المصريين

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والقوات المسلحة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عام 2013 مؤكداً ان هذه الثورة العظيمة والخالدة ستظل محفورة فى وجدان وقلوب كل المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية 

 

وقال " رمزى  " فى بيان له أصدره اليوم إن ثورة 30 يونيو أكدت للعالم كله قدرة الشعب المصرى على تحقيق الانتصار ضد كل من يحاولون تهديد الامن القومى المصرى مؤكداً ان هذه الثورة التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ البشرية لم تنقذ مصر وحدها بل انقذت المنطقة والعالم كله من حكم الفاشية الدينية 

 

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن المصريين لا يمكن ان ينسوا أبداً الانجازات التى حققها الرئيس السيسى حتى قبل ان يتولى موقعه الرئاسي ويكفيه شرفاً أنه أنقذ العالم كله من شرور جماعات الارهاب والضلال موجهاً التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة التى لم تتردد لحظة فى الانحياز التام والحقيقى لارادة المصريين فى ثورة 30 يونيو ودعم خارطة الطريق التى رسمها المصريون يوم 3 يوليو والتى جعلت مصر تسير بخطوات محسوبة ومدروسة في كافة المجالات الداخلية والخارجية مؤكداً أن مصر اصبح لها دورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية


وقال الدكتور إيهاب رمزى إن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها لم تكن تتحقق الا من خلال نجاح ثورة 30 يونيو معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصاديا والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية بعد اعادة صياغة ورسم خريطة البنية الاساسية لمصر من شبكة قومية للطرق والكباري والانفاق وربط سيناء بالوادى والدلتا وانشاء العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة 

 

كما أعرب الدكتور إيهاب رمزى عن ثقته التامة فى قدرة مصر قيادة وحكومة وشعباً على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية مؤكداً حرص الشعب المصرى على الاستمرار فى دعم ومساندة القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على مستوى الجمهورية

30 يونيو ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي مجلس النواب الشعب المصري

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