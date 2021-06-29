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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال ساعات

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية وخرائط الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حدوث ارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يضرب البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة محافظات الجمهورية.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام والاحساس بها ايضا مرتفع بشكل كبير.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بالتزامن مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة، سوف تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم.

 

وتابعت الأرصاد الجوية، أنه حتي الآن يستمر تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة علي معظم الأنحاء، ومن المتوقع ان تشهد البلاد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة حتي نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل أيضاً.

 

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة سوف تقترب من حاجز الـ 40 درجة، موضحا أن الخرائط والتوزيعات الضغطية لا تشير حتي الآن إلى أي تحسن في حالة الطقس،  ويرجع ذلك لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي بقيم ضغط منخفضة وهو ما يدفع بالمزيد من بخار الماء في الجو.

 

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة، مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة، ونصحتهم بالاكثار من تناول المشروبات الباردة. 
 

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