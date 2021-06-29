الموافقة على تأجيل محاكمة نتنياهو لأسبوع آخر

وافق قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، اليوم الثلاثاء، على طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته لمدة أسبوع آخر، وفق ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري.





وسيتم استئناف محاكمة نتنياهو في الثاني عشر من يوليو المقبل، حيث وافق القضاة على طلب فريق الدفاع بنقل مواد جديدة تتعلق بمحادثات المدير التنفيذي لموقع "والاه" العبري إيلان يشوع حتى الخامس من يوليو المقبل.



وفي الحادي والعشرين من يوليو المقبل ستبدأ عطلة المحاكم السنوية الصيفية، وبذلك ستتأجل جلسات محاكمة نتنياهو مرة أخرى لفترة طويلة.