حبس المتهمين بسرقة مستلزمات طبية من مستشفى نجع حمادى العام

قررت نيابة نجع حمادى ، حبس فردي أمن بمستشفي نجع حمادي العام ومقرها مستشفي بهجورة، شمال قنا ، ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات، في واقعة سرقة مستلزمات طبية من مستشفي نجع حمادى.



وتمكنت أجهزة الأمن في نجع حمادى، من ضبط محمد. ا، و طه.ح، فردي أمن بالمستشفى، لاتهامهما بسرقة مستلزمات مستشفى نجع حمادى.

و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

و قال الدكتور علي نور الدين تمام، مدير مستشفى نجع حمادى العام، إن واقعة السرقة كشفتها الصيدلانية المسئولة عن مخازن المستشفى، فحررت علي الفور محضر محضر بسرقة المستلزمات المذكورة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد تلقي بلاغ من مستشفى نجع حمادي العام، بسرقة ١٦ ألف "كانيولا" و ٤٠٠ " لفافة بلاستر " و قرابة ٣٠٠ جهاز محاليل، و حوالي ١٠٠٠ سرنجة من داخل مخازن مستشفى نجع حمادي العام.