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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو مدكور يوضح تفاصيل دخول الأسر الأولى بالرعاية لمنظومة بطاقات التموين

وزارة التموين
وزارة التموين

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، عن تفاصيل دخول الأسر الأولى بالرعاية لمنظومة بطاقات التموين، قائلا: إن القرار الذي صدر ليس له علاقة بإضافة المواليد لبطاقات التموين، لأنه ملف مؤجل لحين ورود اعتماد لتنفيذه.

 

وأشار الدكتور عمرو مدكور، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية الأولى، إلى أن البند المستهدف حاليا يخص إضافة المواليد للفئات الأولى بالرعاية، لأن حدودها المالية ضعيفة وهي لا تقوى على الانتظار للسنة المالية الجديدة، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأضاف أن القرار الصادر يخص أيضا أصحاب المعاشات الذين تقل دخولهم عن 1200 جنيهه ، وراتب أقل من 1500 جنيه ، ويحق لهم استخراج بطاقة تموينية جديدة ، وإضافة مالا يزيد عن 4 أفراد.

 

وأشار إلى أنه اعتبارا من 1 يوليو القادم ، سيتم زيادة الحد الأدنى لـ 1500 جنيه لأصحاب المعاشات ، بدلا من 1200 جنيه ، وذلك بالربط مع هيئة التأمينات والمعاشات .

 

ولفت إلى أن المواطن الموجود ضمن تلك الفئات ، من حقة أن يضيف عدد أكبر من الأفرد ، فبدلا من فردين ، يمكنه أن يضيف اربعة أفراد.

 

وأكد أنه لا حذف لفئات قديمة ، خاصة أصحاب الرواتب الأكثر من 1400 جنيه ، والبند يهدف لإضافة أفراد جديدة ، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية .

 

تفاصيل إصدار بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية

 

في سياق متصل قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن  وزارة التموين تحمل على عاتقها إيصال الدعم إلى مستحقيه  خاصة بعد ربط قواعد بيانات الدولة إلكترونيا والتحول الرقمي.

 

وأضاف عمرو مدكور في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"،:" صدرت توجيهات من وزير  التموين  من أجل ضم الفئات الأولى بالرعاية في منظومة بطاقات التموين".

 

وتابع عمرو مدكور:" منذ 2017 بدأنا في تنفيذ  القرار الاستثنائي بضم مجموعة من المواطنين الاقل دخلا في منظومة التموين ، والفئات الاولى بالرعاية"، مضيفا:" بعد رفع الحد الادنى  للأجور من 1500 جنيه وحتى 2400 جنيه والمعاشات، أصبح مستحق لهذه الشريحة الأولى بالرعاية  استخراج بطاقة جديدة لأول مرة في حال عدم امتلاك رب الأسرة لـ بطاقة تموينية، وفي حال امتلاك رب الاسره بطاقة تموينية يستحق له رفع البطاقة لـ 4 أفراد بحد أقصى ".

 

واكمل عمرو مدكور:" بعد رفع المعاشات من 1200 جنيه لـ 1500 جنيه أصبح مستحق لهذه الشريحة الاولى بالرعاية استخراج بطاقات تموينية ".
 

ولفت عمرو مدكور:" دعم الخبز يكلف الدولة أكثر من 50 مليار جنيه وتكلفة رغيف الخبز حوالي 65 قرش ويتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش ورغيف الخبز يكلف الدولة أكثر من 60 قرش ولدينا ما يقرب من 73 مليون مواطن يحصل على دعم الخبز".

 

حقيقة حذف مواطنين من منظومة التموين 


ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم.

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