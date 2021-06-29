عاجل
محافظ الشرقية يُشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى أهالي قرية السلام في الإسماعيلية المالية: الأحد المقبل إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين محمد ثروت يحيى حفلا على مسرح النافورة.. 3 يوليو خبراء عن خطة الحكومة لتصنيع السيارات الكهربائية : العالم يتجه إلى التوسع في استخدام الوقود المستدام .. والدولة تحفز المواطنين بصورة تدريجية للاعتماد على الطاقة النظيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. والكويت تهتز لاستشهاد عبدالعزيز الرشيدي بطعنات غادرة من وافد سوري

جنازة عسكرية لعبدالعزيز
جنازة عسكرية لعبدالعزيز الرشيدي

-الأمير يعزي أسرة الشرطي عبدالعزيز الرشيدي
-الغانم والعلي والنهام وقيادات أمنية تقدموا مشيعي شهيد الواجب.. ووزير الداخلية: سنفتح تحقيقاً كاملاً متكاملاً في الجريمة ولن تمر مرور الكرام
-رجال الأمن حاصروا القاتل في إحدى المزارع بمنطقة الوفرة وألقت القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار.. والجاني يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى
-«الداخلية الكويتية» تقدمت بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد 
«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة ورطب.. والعظمى 49
-الحكومة في القاهرة: 6.6% زيادة في مخصصات «الصحة» بالموازنة الجديدة
-«النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون الصكوك السيادية
-مصر تحدد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
-حكومة لبنان ترفع أسعار الوقود

تناولت الصحف الكويتية مستجدات الشأن المصري والعربي فضلًا عن الدولي، إلا إنه وعلى الصعيد المحلي، فقد سيطر على تغطيات الصحف قصة مقتل الشرطي عبدالعزيز الرشيدي غدرًا على يد شاب مضطرب في البلاد.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، بعث  أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشرطي عبدالعزيز محمد مريبد الرشيدي أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم وهو يؤدي واجبه الأمني بكل تفان وإخلاص.. وبعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة الشرطي، كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من الجنازة


واستيقظت الكويت على وقع جريمة بشعة، ارتكبها مقيم سوري، قتل فيها والدته الكويتية طعنًا بالسكين في محافظة مبارك الكبير، ثم هرب بسيارته ليرتكب جريمة قتل أخرى راح ضحيتها شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز الرشيدي من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله في محافظة الأحمدي.

في تشييع الجنازة


وتمكنت القوات الخاصة من ضبط القاتل الذي كانت حاصرته في إحدى المزارع بمنطقة الوفرة، عقب التفاوض معه لتسليم نفسه كونه كان مسلحا، حيث اقتحمت القوات الخاصة المكان الذي يختبئ فيه المتهم، بعد إطلاق النار عليه إثر مبادرته بإطلاق النار، كما تم ضبط السلاح الموجود بحوزته.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب الجريمتين بعد تبادل لإطلاق النار بينه وبين رجال الأمن وإصابته ونقله إلى المستشفى إلا انه فارق الحياة.

الكويت تعلن فتح حدودها البرية والبحرية أمام المسافرين

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو


وتقدمت وزارة الداخلية بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة شهيد الواجب داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفي الشأن المصري قالت الوطن الكويتية، قرر المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه (نحو 150 دولارا) شهريا، بدءا من أول يناير 2022، مع صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.


تناولت صحيفة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم مصر لكل جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، مشددا على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي امس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت»، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأنه تم خلال الاتصال التطرق إلى تطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، مشيدا بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أميركية.

سامح شكري

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما للتحالف الدولي ضد داعش على التزام مصر الكامل بدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش.

وقالت الأنباء، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021، موضحًا أنه تمت زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2021/2020.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د ..حنفي جبالي، امس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، حيث جاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يقدم التعازي لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي

كويتيًا، تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وحشد من القيادات والعسكريين عصر امس في مقبرة الصليبخات مشيعي شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي الذي استشهد اثر تعرضه للطعن من قبل وافد سوري.

كما شارك في التشييع وزير الداخلية السابق أنس الصالح، وحشد كبير من المواطنين.

هذا، وأكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في تصريح صحفي عقب مراسم التشييع ان أجهزة وزارة الداخلية ستفتح تحقيقا كاملا متكاملا في الجريمة وأنها لن تمر مرور الكرام.

واضاف ان الوافد الذي اودى بحياة شهيد الواجب قتل اعز الناس إليه وهي امه، لافتا الى ان التحقيق سوف يكشف كافة ملابسات القضية، معربا عن تعازيه لأسرة المغفور له بإذن الله.

شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي

هذا، وحظيت الجريمة البشعة، باهتمام شعبي كبير، والتي كان مسرحها منطقة القصور، حيث ارتكبت الجريمة الأولى وهي مقتل المواطنة على يد ابنها نحو السادسة صباحا، ثم المنطقة الفاصلة بين منطقتي ابوحليفة والمهبولة والتي تم فيها استشهاد شهيد الواجب في عرض الشارع العام، وأخيرا منطقة الوفرة، حيث اختبأ فيها القاتل لبعض الوقت قبل ان يتم اطلاق النار عليه نظرا لمقاومته رجال القوات الخاصة .

 

تصدر صحيفة القبس نبأ شهيد الواجب الذي قتله وافد سوري، وعلقت بالقول إن الشهيد الرشيدي، الذي شيعته الكويت بقلوب حزينة يعتصرها الألم، قُتِل وهو يؤدي واجبه بكل أمانة وإخلاص، حين كان يحاول بسط هيبة القانون، حيث غافله القاتل وقام بتوجيه طعنات عدة إليه بسكين حتى فاضت روحه.

وزير الداخلية الكويتي ممسكا بيد والد الشهيد أثناء تشييع الجثمان

ولفتت الصحيفة في موضوعٍ آخر، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة ورطب نسبياً، وتوقعت «الأرصاد» أن تصل درجات الحرارة نهاراً إلى 49 درجة، وتنخفض إلى 30 درجة ليلاً في الكويت.


ومن لبنان،  رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود اليوم الثلاثاء، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعلياً على خفض دعم الوقود، في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة.
 

الغانم والعلي والنهام وقيادات أمنية الصحف الكويتية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الشرطي عبدالعزيز محمد مريبد الرشيدي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويت مقيم سوري والدته الكويتية محافظة الأحمدي الوفرة تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر حل عادل ودائم الفلسطينى الإسرائيلي رئاسة الجمهورية وزير الخارجية سامح شكري

موضوعات متعلقة

لبنان ..إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر إلى السعودية

الموافقة على تأجيل محاكمة نتنياهو لأسبوع آخر

ضربة ساحقة لـ جيش إثيوبيا.. ماذا حدث لـ أبي أحمد في تيغراي؟

دولتان عربيتان ضمن أفضل 20 دولة بالعالم فى عودة الحياة بعد كورونا

صحيفة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قدمت لإدارة بايدن مقترحات سياسية واقتصادية

6512 إصابة كورونا نشطة في الأردن

بلينكن: رحيل القوات الروسية والتركية في ليبيا قريباً

واشنطن تفصح عن طبيعة العلاقات مع روسيا

ترشيحاتنا

وزير العدل للنواب: نجحنا في حل أزمة التكدس بمكاتب الشهر العقاري

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب ..غدا

وزيرة الهجرة والسفير الألماني يزوران مركز الوظائف وإعادة الاندماج EGC

منافس الأهلي.. موقف المغرب من استضافة كايزر تشيفز لخوض نهائي أفريقيا (خاص)

الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. والكويت تهتز لاستشهاد عبدالعزيز الرشيدي بطعنات غادرة من وافد سوري

حسام حبيب.. عالم أزهري يعلق على إساءته لوالده بسبب التسريبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني ..تفاصيل

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

حسن راتب فى التحقيقات : معرفش حاجة عن التنقيب عن الآثار ولم أمول أحدا

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

اتحاد الكرة ينفي توقيع أي عقوبات من FIFA بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات.. صور

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيلم رعب.. شاهد حيتان قاتلة تهاجم صيادًا في عرض البحر

فيديو

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ