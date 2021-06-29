الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. والكويت تهتز لاستشهاد عبدالعزيز الرشيدي بطعنات غادرة من وافد سوري

-الأمير يعزي أسرة الشرطي عبدالعزيز الرشيدي

-الغانم والعلي والنهام وقيادات أمنية تقدموا مشيعي شهيد الواجب.. ووزير الداخلية: سنفتح تحقيقاً كاملاً متكاملاً في الجريمة ولن تمر مرور الكرام

-رجال الأمن حاصروا القاتل في إحدى المزارع بمنطقة الوفرة وألقت القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار.. والجاني يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى

-«الداخلية الكويتية» تقدمت بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة ورطب.. والعظمى 49

-الحكومة في القاهرة: 6.6% زيادة في مخصصات «الصحة» بالموازنة الجديدة

-«النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون الصكوك السيادية

-مصر تحدد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

-حكومة لبنان ترفع أسعار الوقود

تناولت الصحف الكويتية مستجدات الشأن المصري والعربي فضلًا عن الدولي، إلا إنه وعلى الصعيد المحلي، فقد سيطر على تغطيات الصحف قصة مقتل الشرطي عبدالعزيز الرشيدي غدرًا على يد شاب مضطرب في البلاد.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشرطي عبدالعزيز محمد مريبد الرشيدي أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم وهو يؤدي واجبه الأمني بكل تفان وإخلاص.. وبعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة الشرطي، كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من الجنازة



واستيقظت الكويت على وقع جريمة بشعة، ارتكبها مقيم سوري، قتل فيها والدته الكويتية طعنًا بالسكين في محافظة مبارك الكبير، ثم هرب بسيارته ليرتكب جريمة قتل أخرى راح ضحيتها شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز الرشيدي من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله في محافظة الأحمدي.

في تشييع الجنازة



وتمكنت القوات الخاصة من ضبط القاتل الذي كانت حاصرته في إحدى المزارع بمنطقة الوفرة، عقب التفاوض معه لتسليم نفسه كونه كان مسلحا، حيث اقتحمت القوات الخاصة المكان الذي يختبئ فيه المتهم، بعد إطلاق النار عليه إثر مبادرته بإطلاق النار، كما تم ضبط السلاح الموجود بحوزته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب الجريمتين بعد تبادل لإطلاق النار بينه وبين رجال الأمن وإصابته ونقله إلى المستشفى إلا انه فارق الحياة.



وتقدمت وزارة الداخلية بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة شهيد الواجب داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفي الشأن المصري قالت الوطن الكويتية، قرر المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه (نحو 150 دولارا) شهريا، بدءا من أول يناير 2022، مع صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.



تناولت صحيفة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم مصر لكل جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، مشددا على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي امس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت»، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأنه تم خلال الاتصال التطرق إلى تطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، مشيدا بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أميركية.

سامح شكري

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما للتحالف الدولي ضد داعش على التزام مصر الكامل بدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش.

وقالت الأنباء، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021، موضحًا أنه تمت زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2021/2020.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د ..حنفي جبالي، امس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، حيث جاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يقدم التعازي لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي

كويتيًا، تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وحشد من القيادات والعسكريين عصر امس في مقبرة الصليبخات مشيعي شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي الذي استشهد اثر تعرضه للطعن من قبل وافد سوري.

كما شارك في التشييع وزير الداخلية السابق أنس الصالح، وحشد كبير من المواطنين.

هذا، وأكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في تصريح صحفي عقب مراسم التشييع ان أجهزة وزارة الداخلية ستفتح تحقيقا كاملا متكاملا في الجريمة وأنها لن تمر مرور الكرام.

واضاف ان الوافد الذي اودى بحياة شهيد الواجب قتل اعز الناس إليه وهي امه، لافتا الى ان التحقيق سوف يكشف كافة ملابسات القضية، معربا عن تعازيه لأسرة المغفور له بإذن الله.

شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي

هذا، وحظيت الجريمة البشعة، باهتمام شعبي كبير، والتي كان مسرحها منطقة القصور، حيث ارتكبت الجريمة الأولى وهي مقتل المواطنة على يد ابنها نحو السادسة صباحا، ثم المنطقة الفاصلة بين منطقتي ابوحليفة والمهبولة والتي تم فيها استشهاد شهيد الواجب في عرض الشارع العام، وأخيرا منطقة الوفرة، حيث اختبأ فيها القاتل لبعض الوقت قبل ان يتم اطلاق النار عليه نظرا لمقاومته رجال القوات الخاصة .

تصدر صحيفة القبس نبأ شهيد الواجب الذي قتله وافد سوري، وعلقت بالقول إن الشهيد الرشيدي، الذي شيعته الكويت بقلوب حزينة يعتصرها الألم، قُتِل وهو يؤدي واجبه بكل أمانة وإخلاص، حين كان يحاول بسط هيبة القانون، حيث غافله القاتل وقام بتوجيه طعنات عدة إليه بسكين حتى فاضت روحه.

وزير الداخلية الكويتي ممسكا بيد والد الشهيد أثناء تشييع الجثمان

ولفتت الصحيفة في موضوعٍ آخر، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة ورطب نسبياً، وتوقعت «الأرصاد» أن تصل درجات الحرارة نهاراً إلى 49 درجة، وتنخفض إلى 30 درجة ليلاً في الكويت.



ومن لبنان، رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود اليوم الثلاثاء، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعلياً على خفض دعم الوقود، في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة.

