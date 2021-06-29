قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة ومستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم ، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الشعب المصري في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣.

وأكدت الهيئة أن ثورة ٣٠ يونيو العظيمة التي أبهرت العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري بجميع طوائفه لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان.

وأضافت وحتى الآن وما حققه الرئيس خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات.

واختتمت البرقية "سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.