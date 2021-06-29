ذكرى 30 يونيو.. نقيب الزراعيين: منهج القيادة السياسية أبهر العالم

بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بأعياد ثورة 30 يونيو التاريخية، التي أعادت الدولة المصرية إلى مكانتها الطبيعية بقيادة الرئيس رغم التحديات التي واجهتها على مدار 7 سنوات، معتمدا على أن منهج القيادة السياسية يكون بالتطوير الذي يدفع الاقتصاد للأمام وعدم الالتفات لدعاوى الهدم فأبهر العالم بالمشروعات.



وقال الدكتور سيد خليفة، في برقيته إلى الرئيس السيسي: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع المهندسين الزراعيين البالغ عددهم أكثر من مليون مهندس بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، وسوف تظل هذه المناسبة علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، والتي جاءت لتضع حدًا للتطرف الديني وحماية مكونات المجتمع المدني مسلمين وأقباط دون تفرقة وحولت الدولة إلى ماكينة مشروعات تنموية أبهرت العالم».



وأضاف نقيب الزراعيين: "دعونا نتذكر ملحمة ثورة 30 يونيو على لسان قائدها عندما جاء إعلان الرئيس القاطع المانع وهو القائد العام للقوات المسلحة آنذاك بأن من يقترب من مصر سأقطع يده! وهكذا جاءت صيحته إيذانا بحراك اجتماعي وشعبي شامل لم يترك امرأة ولا رجلا ولا كهلا ولا شابا إلا وخرج مدافعا عن بلده وملتفا حول علمها ومؤيدا لقائد جيشها في شعار هز أرجاء مصر والعالم وشعار وحيد يجمعهم «الشعب والجيش إيد واحدة ويسقط يسقط حكم المرشد وجاء يوم التفويض حين طلب القائد السيسي التفويض من الشعب المصري ليقود المرحلة التاريخية الفاصلة في تاريخ مصر بين تحديث مصر وبين تركيع مصر».



وأوضح الدكتور سيد خليفة، أن هذه الكلمات كان لها وقع السحر فخطفت القلوب، فاستجاب قائد الجيش لنداء الشعب بأنه لا يستطيع أن يتأخر ثانية واحدة عن نداء الوطن وقبل مهمته الوطنية التي اختارها الله له ليقود الجمهورية الرابعة لمصر، محققا أعلى نمو اقتصاد وعمران وطرق وصناعة وزراعة وصحة وتعليم في مصر.



وأكد نقيب الزراعيين أن جموع الزراعيين في مصر يعاهدون الرئيس بمواصلة المزيد من الجهد والعطاء لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على الرئيس بدوام التوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار.

واختتم الدكتور سيد خليفة برقيته قائلا: «باسم الزراعيين في مصر دمتم لمصر درعا ولشعبها قائدا يتحقق علي يديك الأمل ويسير بين يديك العمل».