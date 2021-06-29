جامعة القاهرة تواصل امتحانات نهاية العام الدراسي بهدوء

تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة القاهرة اليوم، الثلاثاء، بكليات التجارة (الفرقة الثالثة)، والآداب (الفرقة الرابعة)، والإعلام (الفرقة الأولى) بنظام Online، والتخطيط الإقليمي والعمراني (الفرقة الأولى - الفرقة الفرقة الثانية) بنظام Online، والتربية النوعية (الفرقة الأولى)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولى)، والصيدلة (الفرقة الأولي)، وطب الآسنان (الفرقة الأولى).

امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة القاهرة

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت في جامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.