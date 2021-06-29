عقب إمتحانات الثانويه العامة.. زكى يعلن تفاصيل إختبارات القدرات بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على ضروره إلتزام كليات الجامعة بقواعد اللجنة العليا لاختبارات القدرات المتوقع عقدها في الجامعات المصرية للعام الجامعي 2021ـ2022 وقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بمراعاة جميع الإجراءات الوقائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامه الطلاب.





وأوضح زكى أن إختبارات القدرات بكليات السياحة والتمريض والمعهد الفنى للتمريض تبدأ بعد إمتحانات الثانويه العامه مباشره وقبل بدء أعمال التنسيق.



من جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعه تستعد لتنفيذ إختبارات القدرات فى جميع التخصصات، مؤكدا على عدم استخدام الطلاب لأى أجهزة أو أدوات يمكن أن تساهم فى نقل الفيروس، وإيجاد حلول بديلة وخاصة لكليات التربية الموسيقية والرياضية، بحيث يتم توجيه المتقدمين للاختبارات بإحضار الأدوات الخاصه بهم.



وشدد شقيدف على ضرورة عقد إجتماعات مع عمداء الكليات ورؤساء الكنترول بجميع الكليات والتى تتطلب القبول فيها إختبارات القدرات وذلك لشرح تعليمات وإرشادات تطبيق إختبارات القدرات، والتأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بإختبارات القدرات.



وأكدت التوصيات على ضرورة إتاحة إرشادات عامة من جميع الاختبارات والمعلومات التي يجب مراعاتها قبل دخول الطالب للاختبار في جميع التخصصات على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ومواقع الجامعات والكليات، والتأكيد على رؤساء الكنترولات بمراجعة شخصيه الطالب المتقدم لاختبارات القدرات، وضروره وجود لجنه ثلاثية للتصحيح فى كليات الفنون مع وضع معايير موحده للتصحيح، وعدم السماح بدخول الاجهزة الإلكترونية والموبايلات مع الطلاب.



وأعلن شقيدف عن إستقبال كلية التربية الرياضية لطلاب محافظة الاسماعيلية فقط “بنين وبنات"، لإجراء إختبارات القدرات، بينما تستقبل كليه التمريض الطلاب من محافظة الاسماعيليه والسويس وجنوب سيناء لإجراء إختبارات القدرات.

أما كلية السياحة فتستقبل الطلاب من محافظات الاسماعيلية، السويس، الشرقية،

شمال سيناء ، وتستقبل كليه التربيه(فنيه وموسيقية) ابناء محافظات الاسماعيليه وشمال سيناء،بينما يستقبل المعهد الفنى للتمريض طلاب محافظة الاسماعيليه وشمال سيناء.