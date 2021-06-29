الرقابة المالية: ارتفاع قيمة إصدارات السوق الأولى إلى نصف تريليون جنيه خلال 4 سنوات

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن سوق المال شهد في مصر خلال الفترة 2017 حتى 2020 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.

تابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة اليوم لاستعراض عددًا من المحطات الهامة خلال الفترة 2017-2021.



وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان مؤشر الرئيسي EGX30 بلغ حوالى 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة ب15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ،أن قيمة التداول خلال 2020 بلغت ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017، بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.

