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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30  يونيو.

جاء في نص البرقية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأرق وأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، قرار الشعب المصري العظيم، والذي ساندته القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية؛ للتأكيد على أن وعي المصريين وتكاتفهم هو حجر الأساس في بناء مصر الحديثة، وبداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة، دولة الخير والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير".
 

الطائفة الانجيلية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 30 يونيو القس إندريه زكي

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