مقطع فيديو صادم لـ سيارة بورش مهملة بعدما هجرتها صاحبتها

سيارات بورش بأدائها العالي وسرعتها الفائقة بالإضافة إلى أسعارها الباهظة جعلتها في مصاف السيارات التي يحلم الكثيرون بامتلاكها، التصق اسم سيارات بورش بالأثرياء الذين في بعض الأحيان لا يقدرون قيمتها مثلما حدث في بريطانيا.

فقد وقعت الصدمة كالصاعقة على امرأة عندما اكتشفت بالصدفة أن جارتها الثرية قد تركت سيارتها البورش ليأكلها العفن أثناء تواجدها خارج بريطانيا.

شاركت إليزا ، إحدى مستخدمي شاركت إحدى مستخدمي تطبيق الفيديوهات الشهير TikTok وتدعى «إليزا» مقطع فيديو لسيارة بورش أكلها العفن، حيث نما على المقاعد داخل السيارة الرياضية بالقرب من منزلها.

يكشف مقطع الفيديو بقع العفن التي تنمو على ذراع التروس وفرامل اليد، بالإضافة إلى انتشاره على المقاعد وعجلة القيادة داخل سيارة بورش الخاصة بجارتها، التي اعتقدت ليزا أنها باهظة الثمن لكنها لم تتعرف على الموديل.

حقق مقطع الفيديو الغريب آلاف المشاهدات مع قلق البعض من أن شيئًا سيئًا ربما حدث لجارتها خارج بريطانيا وربما لم تتمكن من العودة إلى منزلها وإنقاذ السيارة.

حيث كتب أحد المستخدمين معلقًا على الفيديو المتداول عبر تطبيق Tik Tok قائلًا: "ربما ماتت مالكة السيارة، أو أنها عالقة في الخارج لا تستطيع العودة.

قول مأثور عن الأثرياء في بريطانيا

بينما انتقد البعض الآخر تصرفات الأثرياء في بريطانيا، حيث كتب أحد المستخدمين: "نحن البريطانيين لدينا قول مأثور: الأغنياء يمكن أن يكونوا مهملين في أغلب الأحيان".

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