الفرق بين المجمعات التكنولوجية والمدارس التكنولوجية ..أحمد الحيوي يوضح

قال الدكتور أحمد الحيوي ، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم مجلس الوزراء ، إن هناك تعاونا مثمرا ، بين وزراتي التربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والتعليم الفني ، وصندوق تطوير التعليم ، موضحا أن صندوق تطوير التعليم كانت له مبادرة منذ عشر سنوات لإنشاء المجمعات التكنولوجية ، والتي تجمع بين صفة المدرسة والكلية في أن واحد .

وتابع الدكتور أحمد الحيوي ، خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن هناك 4 مجمعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية ، وهم مجمع الأميرية ، ومجمع الفيوم ، ومجمع أسيوط ، ومجمع أبو غراب ، وتهجف جميعها للدفع بالطالب بالإستمرار في عملية التعلم الفني إلى ما بعد مرحلة المدرسة.

وتابع أحمد الحيوي أن الطالب يدرس في تلك المجمعات التكنولوجية ، اعتبارا من الانتهاء من المرحلة الإعدادية ، وصولا لمرحلة البكالريوس .

وأوضح أن " التعليم الفني " طور تلبك الفكرة إلى مايعرف بـ " المدارس التكنولوجية " ، وهي عبارة عن شراكة بين " التربية والتعليم " ، والقطاع الخاص ، و " منظومة الجوة بالتربية والتعليم " ، وهي تمنح شهادة دبلوم بعد 3 سنوات ، وتتيح الالتحاق بعد ذلك للكليات .

وأوضح أن الجامعات التكنولوجية والتي هي ثمرة التعاون بين التربية والتعليم والتعليم الفني ، تضيف الكثير للطالب الراغب في الالتحاق للتعليم الفني .

رئيس قطاع التعليم الفني: مصر تتقدم 33 مركزا في مؤشر المعرفة العالمي..فيديو

قال الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أن التعليم الفني تم إنصافه من قبل دستور 2014 من قبل المادة 20 وهذا يؤكد على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتنوع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية .

وأضاف موسى خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الدولة قامت بتشجع المستثمرين للاستثمار في التعليم الفني ، مؤكدا ان الرئيس السيسي يوجه بإنشاء هيئة قومية خاصة لضمان جودة التعليم الفني ووجه بإنشاء أكاديمية فنية لمعلمي التعليم الفني .

وأوضح موسى ، ان الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم الفني ترتكز على العديد من الركائز ومنها ضمان جودة التعليم الفني وتطوير برامج التعليم الفني ، لافتا ان المشكلة التي تواجه التعليم الفني هو ان طالب التعليم الفني غير مواكب لسوق العمل .

وتابع موسى، أن مصر تتقدم 33 مركزا في ترتيب مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني وهذا ساعد على زيادة تقديم الطلاب إلى التعليم الفني ، لافتا إلى ان المدارس التكنولوجية حققت نجاحا كبيرا في اجتذاب الطلاب .



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تمر الدولة المصرية بمرحلة انتقالية في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة تظهر آثارها بوضوح، ففي إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى التعليم في مصر، تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد إتفاقيات دولية في مجال التعليم الفني، للتغيير بشكل كبير وسريع، وبما أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر على عملية التصنيع والإنتاج فقد أصبحت عملية تنفيذ الأعمال تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أكثر من العمالة البشرية وكما يخضع مجال الأعمال للتغيير المستمر لابد من أن يخضع التعليم الذى نتلقاه أيضا إلى التغيير ليواكب متطلبات عصرنا.