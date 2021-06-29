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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب

قصور الثقافة
قصور الثقافة

أصدر مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الكتب بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 حتى ١٥ يوليو النقبل.

ومن سلسلة ذاكرة الكتابة تنشر قصور الثقافة "نظام الإثينين" لأرسطو طاليس الذي قدمه للقارئ المصري الدكتور طه حسين، حين تعرف عليه أثناء الدراسة في جامعة السوربون، الكتاب الذي تم اكتشافه في مصر عام 1891، ثم نُقل إلى المتحف البريطاني في لندن، وتم تدريسه في جامعات أوربا، وعز على طه حسين أن لا بعرف المصريون شيئًا عن هذا الكتاب رغم أنه استكشف في مصر "فما لي لا أفسر لهم ترجمته العربية لأني لم أتعلم لأنتفع وحدي"،  وقدم الترجمة العربية للقارئ منذ ما يقرب من مائة عام، وقال: "لأنه من الحق على كل مصري أن يبذل ما يملك من قوة لإصلاح ما أصاب مصر من فساد".

والكتاب الثاني للدكتور حسين فوزي "سندباد إلي الغرب"، وكانت قصور الثقافة قد قدمت من قبل للكاتب المصري العظيم مجموعة سندباديات "سندباد مصري، سندباد عصري، سندباد في رحلة الحياة، وحديث السندباد القديم"، بالإضافة إلى مجموعة جديدة صدرت هذا العام 2021 من سلسلة ذاكرة الكتابة،  ومنها " تدهور الحضارة الغربية " للألماني شبينجلر، و كتاب "بنوك وباشوات " تأليف الباحث الأمريكى ديفيد لاندز وترجمة دكتور عبد العظيم أنيس، والذي يعرض بالوثائق تفاصيل  ديون الخديوى إسماعيل  من خلال عثوره على أرشيف سري لرسائل متبادلة بين أثنين من كبار ممولي الخديوى.

‏‏ وكتاب "أرواح في خطر"، تأليف  لأفيرن كونكه، وترجمة دكتور أحمد زكي، والكتاب يلقي الضوء على تاريخ الصحة العامة في مصر في القرن التاسع عشر في عصر محمد على، من خلال الأوئبة التي ضربت مصر وكيف تم التعامل معها مثل وباء الكوليرا 1831، ووباء الطاعون.

وكتاب " تأملات في الأدب والحياة " لإسماعيل مظهر، بالإضافة إلى المسرحيات السياسية والمسرحيات المجهولة لتوفيق الحكيم  للناقد الكبير فؤاد دوارة.

اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

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