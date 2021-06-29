هيئة المعارض: فتح باب الحجز للاشتراك بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فتح باب الحجز للاشتراك بالدورة الـ 54 بمعرض القاهرة الدولي والمقرر عقدها خلال الفترة من 30 سبتمبر حتي 8 اكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقالت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان المعرض مقام علي مساحة عرض 25 ألف م2 ويحظى بزخم كبير من مشاركات الدول والشركات الأجنبية والقطاعات الحكومية وقطاعات الملابس والمفروشات والسجاد والاثاث والاجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية.

وأشارت رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إلى انه لأول مرة المعرض سيشهد مشاركة جديدة للمستلزمات الدراسية نظرا لتزامن انعقاد المعرض مع بداية السنه الدراسية الجديدة.

واكدت رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حرص الهيئة علي تشجيع الصناعات والمنتجات المحلية لدورها الكبير في تشجيع الاقتصاد القومي وفي اطار دعم الدولة للصناعات والمنتجات المحلية.

وأضافت أن الهيئة اطلقت مبادرة لتشجيع التجارة والصناعة المحلية ، حيث قررت منح المشاركين عروضاً ومزايا خاصة للاشتراك في حالة الحجز بالدورتين القادمتين للمعرض 54 ، 55 وذلك تشجيعا للمواطنين علي شراء المنتجات المحلية وبما يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات للدولة وللمواطن المصري .