شروط الالتحاق بالمجمعات والمدارس التكنولوجية.. الدكتور أحمد الحيوي يجيب

أوضح الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، شروط الالتحاق بـ المجمعات والمدارس التكنولوجية، قائلا: "هناك اختبارات للقبول ويتم من خلالها تقييم الطالب، وهي عبارة عن اختبار إلكتروني بنظام الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى اختبارات اللياقة البدنية بعد نجاحه في الامتحان الإلكتروني، وتختلف الاختبارات من مدرسة لأخرى، والمجموع ليس هو الأساس".

وأضاف الدكتور أحمد الحيوي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى"، أن هناك 4 مجمعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية ، وهي مجمع الأميرية، ومجمع الفيوم، ومجمع أسيوط، ومجمع أبو غراب، وتهدف جميعها للدفع بالطالب للاستمرار في عملية التعلم الفني إلى ما بعد مرحلة المدرسة.

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء أن الطالب يدرس في تلك المجمعات التكنولوجية ، بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، وصولا لمرحلة البكالوريوس.

وذكر الدكتور أحمد الحيوي أن "التعليم الفني" طور تلك الفكرة إلى ما يعرف بـ "المدارس التكنولوجية"، وهي عبارة عن شراكة بين "التربية والتعليم"، والقطاع الخاص، و"منظومة الجودة بالتربية والتعليم"، وهي تمنح شهادة دبلوم بعد 3 سنوات، وتتيح الالتحاق بعد ذلك للكليات.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية التي هي ثمرة التعاون بين التربية والتعليم والتعليم الفني، تضيف الكثير للطالب الراغب في الالتحاق للتعليم الفني.

القابضة للمياه.. قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للشرب والصرف الصحي

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات “القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية”، على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكترونى لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، فى الفترة من 26/7/2021 وحتى 12/8/2021.





وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس، على النحو التالى:

1ـ أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة عام 2020/2021.

2ـ ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 على 18 عاما.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموعا.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

7ـ أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق:

اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول أكتوبر، استمارة النجاح، عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر، إيصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الأمر.



المرفقات: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاثة تخصصات: