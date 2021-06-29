مع ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تنشر نصائح للمزارعين

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامع مع ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد، عدة نصائح للمزارعين، في مثل هذه الأجواء التي من شأنها التأثير على المحاصيل الزراعية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنه مع ارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة، تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات ، التقزم، تضرر عقد الثمار.

ويتسبب ارتفاع درجات الحرارة أيضاً، في زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جداً للسنبله، لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات، وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، خلال ارتفاع درجات الحرارة المزارعين بضرورة اتباع هذه الإجراءات التالية:

١ . عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيره لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقه بالاجهاد الحراري.



٢ . ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها افضل الأوقات للري، حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.



٣ . تقليل كمية المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.



٤ . تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدره على تحمل الإجهاد الحراري.



٥ . رش المحاصيل بعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النبات.



٦. رش المحاصيل بالمبيدات الحشرية لبدء نشاط معظم الحشرات الضاره في هذا الطقس شديد الحرارة مثل حشرة المن والذبابة البيضاء والتوتا ابسوليوتا التي تصيب محصول الطماطم.



٧ . طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجير لتجنب تشقق الطبقة الخارجية لجذوع النباتات، خاصة الأشجار الصغيرة.

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وذلك بسبب منخفض الهند الموسمي الذي سيتسبب في ارتفاع آخر مع نهاية الأسبوع.

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يكون هناك ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية، الذي يتسبب في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على البلاد.