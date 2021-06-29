شاهد.. مباحث القاهرة تنجح فى تحرير عاملين مخطوفين

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة اختطاف عاملين بإحدى الشركات وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المخطوفين ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد اختطاف 4 من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول حال استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم ، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع، وتبين تواجدها بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة ، بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان تم ضبط 3 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليهم والسيارة التابعة لجهة عملهم حال جلوسهم أمام إحدى المحلات بذات المنطقة.

وبسؤال المجنى عليهم ، قرروا أمام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول بمنطقة 15مايو وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد ، فوجئوا بقيام المتهمين بإستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم ، وأنهم ليسوا طرفا للخلاف ، واصطحبهم إلى المنطقة محل الضبط وطلبوا منهم الإتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحهم ، وأضافوا توجههم صحبتهم دون مقاومة خشية منهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة .

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