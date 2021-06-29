"البحوث الإسلامية": قافلة توعوية شاملة تجوب محافظة دمياط للتحذير من الظواهر السلبية

أطلقت منطقة وعاظ دمياط قافلة توعوية جابت مدن المحافظة، للتواصل المستمر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعرفية والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمجمع البحوث الإسلامية ودوره الميداني في نشر الوعي بين الناس نحو القضايا التي تلامس واقعهم.



توجهت القافلة التي انطلقت أمس وضمت مجموعة من الوعاظ والواعظات برئاسة مدير المنطقة الشيخ علي الخياط، إلى مجموعة من المناطق داخل مدن المحافظة وعقدت عددًا من الندوات التثقيفية، ناقشت خلالها مع الحضور مجموعة من القضايا والمشكلات المجتمعية ودور الأسرة في مواجهة هذه المشكلات.



كما تعرضت القافلة لأهمية القدوة الحسنة في تربية الأبناء ودور كل أسرة في متابعة أفرادها متابعة دقيقة وتحذيرهم من المخاطر التي تحيط بهم والظواهر السلبية التي تهدد مستقبلهم كالمخدرات وغيرها، كما تستمر القافلة على مدار الأيام المقبلة لتغطية مناطق المدن المختلفة.