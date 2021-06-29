البورصة تتراجع 1.6% تحت ضغط من مبيعات الأجانب

رغم مشتريات المصريين والعرب..

سجلت البورصة المصرية، هبوطا ملحوظا في المؤشرات، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ومالت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة نحو البيع فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 10102 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 12660 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3933 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 2270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 3215 نقطة.