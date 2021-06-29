تاجر مخدرات يغسل 2 مليون جنيه في أنشطة تجارية.. تفاصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة البحر الأحمر ) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها .

وتبين تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بحوالى مبلغ (2 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.