عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومى للمرأة يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات، وأمانته العامة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والى شعب مصر العظيم  والى المرأة المصرية بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة .


  وقالت الدكتورة مايا مرسي : " ثورة يونيو المجيدة أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية داخل مصر وأمام العالم ، وسوف يذكر التاريخ دائماً دورها العظيم فى انقاذ وطن وشعب من قوى الظلام والتطرف التى كانت تسعى لطمس الهوية المصرية تحقيقاً لأهداف جماعة" ،   وأضافت أن مصر الآن تجنى ثمار ثورة يونيو فى جميع المجالات والتى لم تتحقق منذ سنوات طويلة، موضحة ان الذكرى الثامنة للثورة تعيد رسالة مصر للعالم أجمع والتى تؤكد خلالها دائما على قوة شعبها وصلابة ارادته التى تنتصر دائما.

  كما أضافت الدكتورة مايا مرسى :" أن ثورة ٣٠ يونيو هى ثورة المرأة المصرية  ، بعد معاناة مريرة فى ظل حكم الجماعة التى سعت بكل قوة لتهميش دورها والانتقاص من مكتسباتها ، حتى جاءت الثورة وتصدرت الصفوف بجوار جيشها وشرطتها العظيمة للحفاظ على مكتسباتها و لاعلان رفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها .. وأثبتت أن النساء هن من يصنعن التاريخ ، فكما كان الجيش المصرى هو خط الدفاع الأول عن الثورة وكانت الشرطة المصرية خط الدفاع الثاني، كانت المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث ، وكان رد الجميل للمرأة المصرية بصورة فاقت توقعاتها و احلامها ، بعصر ذهبى حقيقى داعم للمرأة بكل قوة بإيمان عميق بقدراتها وامكاناتها ، حيث تحقق لها العديد من الإنجازات والمكتسبات التى كانت مجرد أحلام لسنوات عديدة، مطالبة المرأة المصرية أن ترفع سقف احلامها عنان السماء وأن تسعى لتحقيقها".

القومى للمرأة الرئيس الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة مايا مرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

"القومى للمرأة" يشيد بمستقبل وطن بعد قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسى

أول تعليق من "القومى للمرأة" علي تغليظ عقوبة التحرش الجنسى

ترشيحاتنا

عملات زمان.. أول ريال سعودي في التاريخ

موعد محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أراضي زوجة وبنات ملك السعودية الأسبق

موجة كورونا الرابعة.. عقوبات رادعة للمخالفين في مصر تصل للحبس

وزير النقل يوجه قيادات السكة الحديد بوضع حلول لـ تأخيرات القطارات

اتحاد الكرة ينفي توقيع أي عقوبات من FIFA بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تنشر نصائح للمزارعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

وفاة الملياردير أنسي ساويرس عن عمر يناهر 91 عاما

عوض تاج الدين: ذروة الموجة الثالثة انتهت والمستشفيات في مرحلة استرخاء عملي

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هجيب حق شيرين.. والد حسام حبيب يواجه الحبس والغرامة بعد تسجيله الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو صادم لـ سيارة بورش مهملة بعدما هجرتها صاحبتها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

خفايا إعلان المحكمة.. ماذا يقول الحكم على قاتل قائد الجيش الإثيوبي الراحل؟

باقات نت و3 آلاف جنيه مكافأة تلقي لقاح كورونا في هذا البلد

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ