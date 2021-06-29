شخص وزوجته يتاجران فى المخدرات ويحاولان غسل أموالهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص"له معلومات جنائية" ، وزوجته – مقيمان بمحافظة الغربية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة .

وتبين قيام المتهمين بترويج المخدرات على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (3 مليون جنيه) تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.