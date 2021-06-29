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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة ينفي توقيع أي عقوبات من FIFA بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة توقيع عقوبة من FIFA  بسبب تعطل تقنية ال var، خلال مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن حكم المباراة فحص تقنية ال var قبل بداية اللقاء ووجد عطلا فنيا يمنعها من العمل، وأبلغ الإدارة الفنية لكل فريق واتفق الفريقان على انطلاق المباراة.

وأضاف المصدر: لكن تأكد عدم تعطل تقنية الـ var  بالكامل حيث كان العطل في الشاشة الخارجية فقط، والخاصية كانت تعمل طوال المباراة بشكل جيد.

ونفى المصدر أي توقيع عقوبات من خلال FIFA  على الاتحاد المصري لكرة القدم نهائياََ، وذلك بسبب عدم وجود أي خطأ يدين الجبلاية ويتسبب في أي عقوبات.

ووفقا لبروتوكول تقنية الفيديو يتم معاينة التقنية والتأكد من تشغيلها قبل المباراة بوقت كاف منعا لأى مشكلات.

 

الزمالك يتربع على القمة

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت أمس فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".
بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 ، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32

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