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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة محرم بك تكشف لغز سرقة شقة وسيارة بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

 

تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد المواطنين) بإكتشافه سرقة الخزينة الخاصة به من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم  وبها كمية من (المشغولات الذهبية - مبلغ مالى)  وكذا سرقة سيارته عقب الإستيلاء على مفتاحها من مسكنه .

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بأنه يعمل سائق لدى جار المجنى عليه ، وأنه كان على علم بقيام المجنى عليه بالسفر وأسرته ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة الخاصة بالمجنى عليه ، كما تم ضبط بحوزته (كمية من مخدر الهيروين) قام المتهم بشرائها من متحصلات واقعة السرقة بقصد التعاطى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فى الذكرى السادسة لاغتياله.. مروة هشام بركات توجه رسالة مؤثرة لوالدها الشهيد

 

 

بمديرية أمن الإسكندرية جرائم السرقة قسم شرطة محرم بك

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