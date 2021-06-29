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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمال الدامي رئيسا لقطاع الشئون القانونية بـ المصرية للمطارات

جمال الدامى
جمال الدامى

أصدر اللواء طيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات قرارا بتكليف جمال الدامى برئاسة قطاع الشؤون القانونية بالشركة المصرية للمطارات.

ويأتي تعيين "الدامي" رئيسا للقطاع خلفا لمحمد محمد ربيع رئيس القطاع الأسبق الذى بلغ السن القانونية للمعاش.

ويعد "الدامى" أحد كبار القانونيين بوزارة الطيران المدني وكان يشغل منصب مدير عام العقود والفتاوى، وقبلها كان يشغل منصب مدير إدارة التحقيقات والقضايا بمطار الإسكندرية.

ولاقى قرار تكليف جمال الدامى صدى إيجابي نظرا لاعتماد الشركة المصرية للمطارات للمرة الثانية على التوالي بتعيين أحد أبنائها في رئاسة واحد من أهم قطاعات الشركة.

وتعد الشركة المصرية للمطارات أحد أكبر وأهم الشركات للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وهى المالكة والمشغلة للمطارات المصرية ومن أهمها مطار شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والنزهة وسفنكس والعاصمة وبرنيس وأسوان والأقصر وأبو سمبل وأسيوط وسوهاج ومطار أكتوبر ومطار بورسعيد والداخلية والخارجة والعريش.

المصرية للمطارات مطار الإسكندرية مطار بورسعيد مطار شرم الشيخ الشركة المصرية للمطارات

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