طلب إحاطة برلماني بشأن تكرار غلق طريق ديروط - الفرافرة

تقدم اليوم النائب، ابراهيم نظير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكنور حنفي جبالى ، رئيس مجلس النواب، موجه للسيد وزير التنمية المحلية بشأن تكرار غلق طريق ( ديروط - الفرافرة ) .

و أوضج “ نظير ” فى طلب الإحاطة الذي تقدم به أنه لابد من غلق هذا الطريق ، وذلك بسبب تراكم الكثبان الرملية وتقاعس الأجهزة التنفيذية عن التحرك الفورى لفتح الطريق وإزالتها ، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى توقف حركة السير على هذا الطريق لساعات طويلة أثناء محاولة السائقين والمارة لعبور الطريق واستكمال رحلة سفرهم.

وتابع : على الرغم من تكرار مناشدة المواطنين والتحذير من خطورة ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي والاستغاثة بالمسئولين للتدخل أكثر من مرة، مما ينذر بتكرار الحوادث التى وقعت على هذا الطريق من قبل لذات السبب، حيث أنه لابد من عمل نقاط إرتكاز على طول الطريق وتجهيزها بالمعدات اللازمة لإزالة الرمال فورا واتخاذ التدابير اللازمة.



وأضاف “ نظير” أن هذا الطريق يربط مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، بمركز الفرافرة أحد أهم مراكز محافظة الوادي الجديد، بطول 310 كيلومترات وبتكلفة 1.7 مليار جنيه وبعرض إسفلت 11 مترًا وعلامات إرشادية، وتم ازدواج الطريق في مناطق التضاريس الصعبة بطول 8 كيلومترات "3.5 كيلو في منطقة الهضبة – 4.5 كيلو في منطقة الغرود" لتأمين الحركة المرورية بهذه الأماكن والاستفادة منها بعد تنفيذ ازدواج للطريق.



يذكر أيضا أن خطر حوادث طرق الصعيد مازال قائما ويقع بسببها ضحايا كثيرون، وبين حين وآخر نجد الكثير من الحوادث واستمرار نزيف الأسفلت، وتعددت الأسباب، منها السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وغيرها من الأسباب، لأنه على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده منظومة الطرق، إلا أن الأخطاء البشرية، لها اليد في العليا في وقوع الحوادث بالطرق وسقوط الضحايا،

ولكن من غير المتصور أن تقع تلك الحوادث بسبب أخطاء الأجهزة التنفيذية أو الجهات المسئولة فى الحكومة عن تهيئة الطرق ومتابعة حركة السير بها لأن ذلك يعد من قبل الإهمال الجسيم الذى لا يقبل ابدا سواء من الدولة أو من المواطنين.

