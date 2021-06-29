منافس الأهلي.. موقف المغرب من استضافة كايزر تشيفز لخوض نهائي أفريقيا (خاص)

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بدولة المغرب، موقف السلطات المغربية من استضافة بعثة كايزر تشيفز على أراضيها، لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وقال السفير أشرف إبراهيم في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن السلطات المغربية، لم تتخذ أي قرار حتى الآن، بشأن موقفها من استضافة بعثة كايزر تشيفز.

وحدد الكاف موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز، والذى من المقرر أن يقام فى 17 يوليو المقبل بالمغرب.



ويواجه كايزر تشيفز أزمة، بعد قرار حكومة جنوب أفريقيا، خلال الساعات الماضية، بفرض حالة من الإجراءات الاحترازية وغلق عدد من المدن ومنها التى يتواجد بها كايزر تشيفز بسبب تفشي كورونا.

وذكرت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، إمكانية استبعاد كايزر تشيفز من خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تعثر سفر البعثة إلى المغرب لمواجهة الأهلي، ورفض الكاف تأجيل اللقاء.

وأوضحت التقارير، أن الوداد المغربي سيكون بديل كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الأهلي، حال استبعاد الفريق الجنوب أفريقي.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل سلبيا أمس، الاثنين، مع الوداد المغربي في جنوب أفريقيا، ليخطف بطاقة النهائي مستفيدًا من فوزه في الدار البيضاء بهدف دون رد على مضيفه.

بينما تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي، و 3 - 0، في لقاء الإياب.

شوبير يحسم جدل تعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا:



كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات موقف تعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام كايزر تشيفز والمقرر إقامتها 17 يوليو المقبل بالمغرب فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قائلا: "موقف نهائي دوري أبطال أفريقيا حتي الآن بين الأهلي وكايزر شيفز المباراة في موعدها 17 يوليو بالدار البيضاء".

وأضاف أحمد شوبير: “لا تغيير في أي شيء وفي انتظار أي جديد، وللعلم كايزر تشيفز لن يتقدم بطلب لتقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا”.