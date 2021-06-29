محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان وحدة الحروق بمستشفى المرزوق

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، و الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قسم الحروق بمستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و حسنى حسيب، مدير فرع بنك مصر بقنا، والدكتور علي غويل، عميد كلية الطب بجامعه جنوب الوادي، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، و الدكتور حجاجي منصور، مدير مستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي، بالإضافة إلي لفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعه جنوب الوادي، و العاملين ببنك مصر فرع قنا .

أوضح محافظ قنا ، أن قسم علاج الحروق يضم قسم داخلى مكون من 8 أسره منها 6 أسره بقسم العناية المركزة كل سرير مزود بجهاز مونتير وجهاز تنفس صناعى، و 2 سرير بوحدة العزل، بالإضافة إلى غرفة عمليات بسرير واحد مخصصة للحروق بنظام الكبسولة وهى غرفة مجهزة بجدران وأرضيات مضادة للبكتيريا و الميكروبات، و مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقييم، بتكلفة اجمالية بلغت ١١ مليون جنيه مقدمة من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.



وأشار الداودي، إلى أن قسم الحروق سوف يستقبل المرضى من اليوم بشكل تجريبى، وسيعمل بكامل طاقته خلال ثلاثة أشهر ، كما وعد بتذليل أى عقبات أمام فريق الأطباء والتمريض بالمستشفى.

و أشاد محافظ قنا ، بالدور التنويري الذي تلعبه جامعة جنوب الوادي في قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبارها منارة العلم علي أرض المحافظة، فضلا عن دورها في قطاع البيئة وخدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة علي أرض المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وأن الجامعة مهتمة بتطوير جميع الأقسام داخل المستشفى، خاصة القطاع الطبى على وجه الخصوص لتلبية احتياجات المواطن القنائى.

و أكد غرباوي ، أن اسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، و تتمثل في العديد من الإنشاءات الطبية ،ونفقات العلاج والأدوية ،والتعليم الطبي، مشيراً إلي أن افتتاح وحدة الحروق يعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.





افتتاح وحدة الحروق بمستشفى المرزوق الجامعي بقنا

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