شاهد جولة داخل المتحف المصري بالتحرير .. صور

يُعد المتحف المصري بالتحرير من أهم المتاحف الأثرية في العالم، حيث ترجع أهميته لكونه أول متحف صُمم ونُفذ منذ البداية لكي يؤدي وظيفة المتحف، عكس ما كان شائعًا في أوروبا من تحويل قصور وبيوت الأمراء والملوك إلى متاحف، بالإضافة إلى ما يضمه من مجموعات أثرية مهمة تعد بمثابة ثروة هائلة من التراث المصري لا مثيل لها في العالم.

ولهذا أجرت "صدي البلد جولة داخل المتحف المصري قبل نقل مركب خوفو.

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن هناك مراكب الشمس للملك خوفو، أولى وثانية، مشيرا إلى أن المركب الثانية يتم العمل عليها الآن مع الجانب الياباني، حيث تم استخراج جميع أجزاء المركب من الحفرة ونقل 1200 قطعة إلى المتحف المصري الكبير من داخل قاعة من أجمل القاعات هناك.



وأضاف "زيدان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك المراكب تم اكتشافها بالصدفة أثناء زيارة الملك عبد العزيز أل سعود لمنطقة الأهرامات مع الملك فاروق عن طريق الصدفة.



تابع مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه للمرة الأولى لمصر في أن يكون هناك اهتمام بالآثار من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى أن هناك افتتاحا للعديد من المتاحف بالعديد من المحافظات.



وأكد مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن المركب الأولى سيتم نقلها طبقا لدراسات علمية موجودة، متابعا أنه سيتم نقلها قطعة واحدة باستخدام العربة الذكية التى تم اختبارها قبل وضعها لها.

وفى نفس السياق، خصص برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم .. فقرة خاصة اليوم من داخل المتحف المصري الكبير.

وقد كشفت كل من منة طاهر، منسق العلاقات الدولية بـ المتحف المصري الكبير وإسراء محمود، أخصائي ترميم آثار تفاصيل افتتاح المتحف وترميم الآثار.



قالت منة طاهر، منسق العلاقات الدولية بـ المتحف المصري الكبير، إن الدرج العظيم يضم موضوع الحياة بعد الموت، وتظهر من خلاله نقطة تلاقي المتحف بالأهرامات.



وأوضحت أن الزائر يمكن أن يرى الأهرامات من خلال النافذة الزجاجية المتواجدة بنهاية الدرج العظيم، مشيرة إلى أن المتحف يوفر للزائرين سبل التحرك من خلال توفير مسارات لذوي الإعاقة.



وأضافت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن توزيع الآثار في القاعات سيتم وفقا لسيناريو العرض المتواجد داخل المتحف، مشيرة إلى أنه من فكرة اللوحات الاسترشادية بشكل كبير، والتي تعمل على مساعدة الزائر في الحركة.

وأردفت أن المتحف ينقسم إلى جزئين أحدهما خاص بقاعات العرض الرئيسية والدرج العظيم، والجزء الآخر يضم الجزء التجاري الخاص بالمتحف، موضحة أن الجزء التجاري سيضم مطاعم وكافيهات.

وأشارت إلى أن السقف يحتوي على مجرى مائي للتخلص من مياه الأمطار تلقائيا دون شعور الزائرين، موضحة ان فور وصول الزائر إلى البهو يبدأ التجول حول الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير.



وأكملت: الدرج العظيم يعد أول القاعات الرئيسية للمتحف والتي تضم مجموعة من التماثيل المختلفة، موضحة: الدرج العظيم يتناول 4 موضوعات أثرية مختلفة يتم شرحها من خلال التماثيل المتواجدة.

واسترسلت: الدرج العظيم يضم موضوعات الهيئة الملكية علاقة الملك بالآلهة، من خلال تماثيل ثنائية أو ثلاثية، بالإضافة إلى أجزاء من العناصر المقدسة والتوابيت والحياة ما بعد الموت.

وفي سياق متصل قالت إسراء محمود، أخصائي ترميم آثار، إنها تقوم بترميم قطع الآثار والحلي، واستعرضت قطعة حلي خاصة بالملك توت عنخ آمون ترميمها، معلقة : استعنا بالصور الاصلية للقطعة الأثرية حتى نتمكن من ترميمها.



وأضافت أنه يتم ترتيب القطعة وتعريضها للتنظيف، ومن ثم يتم تثبيتها على قطعة من النسيج ليتم عرضها داخل المتحف، مشيرة إلى أن الترميم يهدف إلى إعادة القطعة إلى حالتها الأصلية وحمايتها.

قالت منة طاهر، منسق العلاقات الدولية بـ المتحف المصري الكبير، إن الدرج العظيم يضم موضوع الحياة بعد الموت، وتظهر من خلاله نقطة تلاقي المتحف بالأهرامات.



وأوضحت “منة طاهر” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الزائر يمكن أن يرى الأهرامات من خلال النافذة الزجاجية المتواجدة بنهاية الدرج العظيم، مشيرة إلى أن المتحف يوفر للزائرين سبل التحرك من خلال توفير مسارات لذوي الإعاقة.



وأضافت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن توزيع الآثار في القاعات سيتم وفقا لسيناريو العرض المتواجد داخل المتحف، مشيرة إلى أنه من فكرة اللوحات الاسترشادية بشكل كبير، والتي تعمل على مساعدة الزائر في الحركة.

وأردفت أن المتحف ينقسم إلى جزئين أحدهما خاص بقاعات العرض الرئيسية والدرج العظيم، والجزء الآخر يضم الجزء التجاري الخاص بالمتحف، موضحة أن الجزء التجاري سيضم مطاعم وكافيهات.

ولفتت إلى أن النباتات والأشجار المستخدمة في المتحف المصري الكبير تحاكي ما استخدمه المصري القديم، متابعة: الزائر سيشعر وكأنه يعيش داخل العصر المصري القديم.

واستطردت أن الدرج العظيم يضم موضوعات الهيئة الملكية علاقة الملك بالآلهة، من خلال تماثيل ثنائية أو ثلاثية، بالإضافة إلى أجزاء من العناصر المقدسة والتوابيت والحياة ما بعد الموت.



ولفت إلى أن المتحف ينقسم إلى 5 قاعات دائمة اثنين للملك توت عنخ آمون، و3 سيضمون باقي العصور تدريجيا، موضحة ان المتحف يتكون من 3 طوابق، وأيضا قاعتين مؤقتين يضمان قطع أثرية مختلفة.

وفي سياق متصل نجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى.