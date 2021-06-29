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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: إطلاق 52 قافلة طبية مجانية خلال أول 10 أيام من يوليو بالمحافظات

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 52 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، بدءًا من يوم الخميس المقبل 1يوليو وحتى يوم السبت10 يوليو 2021، بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والبِاطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

وأضاف "مجاهد" أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 1 و2 يوليو المقبل في قرى الإسماعيلية مركز كفرسعد بدمياط، وسندرينا مركز المحمودية بالبحيرة، وبني صالح مركز بلبيس بالشرقية، ومرسى حميرة وحدربة مركز الشلاتين بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومي 2 و3 يوليو بمنطقتي ميت السرج مركز المحلة أول بالغربية، وحدائق الأهرام مركز الهرم بالجيزة.

 

وتابع أنه من المقرر إطلاق 9 قوافل طبية أخرى يومي 3 و4 من شهر يوليو، في مناطق الدخيلة مركز العجمي بالإسكندرية، وصفط الشرقية مركز الواسطى ببني سويف، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة بسوهاج، وكفر ربيع مركز تلا بالمنوفية، وطنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وحلايب مركز حلايب بالبحر الأحمر، ونجع غنيم بالأقصر، والصالحات مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ورواق مركز يوسف الصديق بالفيوم.

 

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومي 4 و5 يوليو المقبل بمناطق غرب الموهوب مركز الداخلة بالوادي الجديد، والكلابات مركز الفتح بأسيوط، والكوبانية بأسوان، بالإضافة إلى إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومي 5 و6 يوليو بمناطق النجلية مركز كوم حمادة بالبحيرة، وأبورماد وادلديت مركز حلايب بالبحر الأحمر، وكفر موسى عمران مركز الزقازيق بالشرقية، وجاليا الأولى مركز بلقاس بالدقهلية، وبني سعيد بالمنيا، وبهى الدين مركز سيوة بمطروح، ومركز طبي العبد بحي السلام أول بالقاهرة، وأبو جريش مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

 

وتابعت أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 6 و7  من شهر يوليو في مناطق الموشية مركز الداخلة بالوادي الجديد، والقبابات مركز أطفيح بالجيزة، وشبرا شهاب مركز القناطر بالقليوبية.


وأضافت أنه إطلاق 15 قافلة طبية أخرى يومي 7 و8  يوليو في مناطق الشناينة مركز صدفا بأسيوط، وبرانبس وحماطة ومدرسة البرهان مركز مرسى علم بالبحر الأحمر، وأولاد الشيخ مركز دار السلام بسوهاج، والشعانية مركز نجع حمادي بقنا، وشابور مركز كوم حمادة بالبحيرة، وأبوشروف - الجارة (أم الصغير) مركز سيوة بمطروح، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم بالقاهرة، وكفر حميدو بدمياط، والمراسي مركز إدفوغرب أسوان، وبغداد مركز الحسنة بشمال سيناء، وبسفا مركز الفشن ببني سويف، ومركز شباب الخواطرة بحي الجناين بالسويس، واصطباري مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، ووادي مكتب ووادي الندية مركز أبو رديس بجنوب سيناء، وحنون مركز زفتى بالغربية.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 8 و9 من شهر يوليو بمنطقتى سوادة مركز الصالحية بالشرقية، والبشندي مركز بلاط بالوادي الجديد، بالإضافة إلى إطلاق 6 قوافل طبية يومي 9 و10 من الشهر ذاته بمناطق اتريس بمنشأة القناطر بالجيزة، والسعدية البحرية مركز كفر سعد بدمياط، وبنا أبو صير مركز سمنود بالغربية، ومرسى علم بالبحر الأحمر، ومنشأة النصر مركز شربين بالدقهلية، ووادي الحسوة مركز أبورديس بجنوب سيناء.

وزيرة الصحة قافلة طبية المحافظات هالة زايد حياة كريمة

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